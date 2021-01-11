美台中三邊的關係，就像一齣八點檔的肥皂劇。其中有男1、女1，還有一個工具人。

《令人討厭的松子的一生》是史詩級的工具人電影。片中的主角川尻松子努力追求愛情，但她總是遇人不淑。某個男人跟她在一起，只是為了向另一個人報復；還有一個男人騙了松子的錢，用她的錢供養年輕的美眉；癡心等著某位貌似可以相守一生的男人，不料對方根本忘了松子，跟別人花好月圓去了…。

在這過程中，松子到底有沒有感受到愛、感受到幸福？電影用夢一般的片段呈現松子心中的想望：她踩著美麗的紅鞋、提著繽紛的花籃，走在鳥語花香，通往幸福的道路上。然而，這只是幻想。遇上一堆爛桃花的松子最後被人亂棒打死。

據說這個故事改編自真人實事。其實，不必編劇告訴我們確有所本，舉目所見，相同的情境一點也不陌生。

自從美國總統川普發動與中國大陸之間的貿易戰、科技戰、金融戰、地緣政治戰以來，台灣發現自己在美國政府的眼中，彷彿成了香餑餑，4年裡，美國推出各式友台政策，軍備武器賣不完，來台訪問的政府官員一個比一個大牌。

台灣看似利多接得盆滿缽滿，但實質上究竟換到了什麼？WHA觀察員？沒有！台美FTA啟動？沒有！阻止台灣失去邦交國？沒有！

但近日一位煤炭大亨即將以美國駐聯合國大使的身分來台。距離川普政府畢業倒數計時的此刻，幸福來得太突然了！然而，萊劑大亨殷鑑不遠，台灣人其實是皮皮剉的，因為不知道這回蔡政府又要雙手奉上什麼？除了吃萊豬，難道接下來是「乾淨的煤」，台灣人要吸好吸滿嗎？

川普政府所謂的惠台，有3大特色。第一，基本上都是口惠，派官員來台灣，開一、兩個打高空的雙邊會議，美方不著邊際，台灣畫餅充饑；第二，就是揩油台灣。蔡政府的外交面子工程，卻讓全民付出代價。台灣甘心做火山孝子，卻怎麼也填不滿川普一幫人如同無盡溝壑般的訛詐。 第三點也是最難堪的一點是，川普政府對台灣的示好，並不是出於真情真意，而是為了惹怒老共、為了要增加對大陸談判的籌碼。所以，自始至終，台灣都不是重點，大陸才是。

換個角度來看美中台三邊關係，那就是錯愛與錯過的故事了。《亂世佳人》裡，郝思嘉喜歡衛希禮，但他卻要娶美蘭，郝思嘉氣得刻意嫁給自己根本不愛的美蘭的弟弟查理，並且還搶在衛希禮和美蘭結婚前舉行婚禮。

南北戰爭爆發，查理死於軍中，而後美蘭也因難產而死。郝思嘉以為，她終於有機會嫁給衛希禮了，但他仍未選擇郝思嘉，而郝思嘉也終於發現，個性怯懦的衛希禮並不適合她；始終守候在她身旁的白瑞德，才是真正愛她的人。

但白瑞德見郝思嘉一直無視於他，決定離開。郝思嘉後悔了、求他留下，白瑞德不依。郝思嘉動之以情說：「如果你走了，我將去哪裡？我該做什麼？」白瑞德的回答成了影史的經典。他說：「坦白講，親愛的，我一點也不在乎。」

美國國務卿蓬佩奧宣布解除美台官員往來的限制，拜登陣營立刻打臉，表示將落實《台灣關係法》以及一個中國政策。川普4年如鏡花水月，蔡政府或許只能空歡喜吧！