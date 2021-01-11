真無法想像，台北飛首爾只有2小時距離，居然民進黨立委對南韓現實政治只有半知不解水準，舉例來說，近日，南韓《朝鮮日報》等保守派報紙，報導台灣疫情新聞來讚揚台灣，喜不自勝。

這是天大的笑話。南韓媒體大致可分為兩派，一派是傳統保守如《朝鮮日報》、《東亞日報》等，幾乎每日批評政府不遺餘力，在文在寅總統眼裡屬於「反文」言論媒體。另一派是號稱進步的《韓民族新聞》、《京鄉新聞》等，為政府執政代言，則屬於「親文」報紙。

自從1992年台韓斷交至今，南韓媒體鮮少報導有關台灣的新聞。因此，鬧出年輕人不知道「台灣」的英文名稱叫「Taiwan」，認為是2個不同地區。因此，可以知悉這些「反文」媒體報導台灣疫情控制良好的用意，是在打擊文在寅政府，不是讚美台灣。

其實，可以說文在寅與蔡英文對外關係格格不入。自文在寅透過自誇的「燭光革命」驅除首任女總統朴槿惠，於2017年5月執政以來，施政全力推動與中國大陸和北韓改善全方位關係，因而文在寅背起「反美」、「反日」左派政府的名號，迄今南韓與美、日關係存在雞皮疙瘩，不見突破。

南韓極力想擺脫繼續在美國人保護傘之下，認為駐韓28000美軍是促進兩韓關係進一步發展的藩籬，因此，為達成兩韓的和平統一，美軍可以撤離南韓，然而，川普有意，美國國會卻不答應。結果，造成駐韓美軍分攤費用雙方談判1年餘，互不退讓，還是擺不平。

尤其，文在寅討厭前任首相安倍晉三在川普耳邊喜歡批評南韓，挑撥離間。沒想到，繼任的菅義偉也跟隨安倍路線，無意改善韓、日懸案。近日，兩國為日企賠償強徵韓工問題爭吵，南韓外交部長康京和致電日本外相予以警告。韓日關係還得靠美國拜登新政府上任後出面調解。

或許，南韓與台灣受外交方向不同影響，兩國關係亦不見增長。疫情發生的1年前，雙方觀光客互訪達300萬人，確實有增加趨勢，至2020年3月雙邊貿易有537.5億美元，呈現負成長。韓方認為，台灣親近美、日，好像容易說Yes，但對待南韓則是另一回事。

記得2016年來台的駐台北韓國代表楊昌洙就公開他的任內要達成的任務有二：一是簽訂避免雙重課稅協定；二是韓國人在台使用國際駕照問題。據悉，駕照問題已接近簽署MOU階段，然而，避免雙重課稅協定仍然遙遙無期。

蔡政府經常「謝謝」美國和日本，但此次不見對《朝鮮日報》的稱讚說聲謝謝。厚此薄彼，讓韓國人看來總是不是「滋味」。南韓媒體與人民為主持正義與公平的國家鼓掌，不會向美國和日本等外國勢力低頭。這是韓國人的驕傲。請蔡英文和民進黨立委看清楚。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）