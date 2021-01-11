日前有投書指稱「拜登終將棄蔡政府而去」。該篇文章的論述主旨是「中歐投資協定」簽署意味著歐洲不顧美國反對向中國靠攏，最終美國也將因為自身國家利益而棄蔡政府而去。

台美關係發展確實與大國戰略與國際政治經濟環境連動。在美中戰略競爭格局下，中國試圖繞過美國的科技與貿易管制，從歐洲開發市場以及取得先進科技本就是可預期的布局。對歐盟來說，疫情籠罩下的歐陸各國迫切需要重振經濟，因此透過歐中投資協定，中國向歐盟國企業開放飛機製造、電動汽車、醫療、廣告、電信和金融市場，確實有望促進歐盟社會與企業振興。但拜登是否終將背棄蔡英文政府絕非一紙歐中協定可以論斷。

「中歐投資協定」更重要的意涵在於，中國同意禁止中國企業強迫歐資公司技術移轉、承諾中國政府對其國企的補貼應更透明以減少不公平競爭、放寬歐中合資企業的歐資持股比例等條款。相關條件反映出歐盟透過國際多邊協商，促進中國逐漸開放市場至符合WTO標準，並促進北京對內「倒逼改革」的政策思維。

由於拜登長期支持多邊模式，主張在國際組織架構中以交流（engagement）與融合（integrate）手段改變中國使其符合美國利益。我們確實可預期拜登政府的外交政策在手段上將如歐盟般傾向在國際多邊架構中進行美中戰略競合。

如果中國能在國際多邊架構中持續推動改革滿足外國利益，那麼對台灣而言確實存在被捨棄的風險。然而與其擔心台灣或蔡政府是否被拜登拋棄，根本之道是積極因應時勢與美國國家利益及拜登政府政策保持一致，持續強化台灣「被需要」的理由。

筆者認為，拜登政府時期的台美關係可透過台灣的民主與人權價值、經濟與科技實力以及公衛防疫成果三大「護國神山」所組成的「護國山脈」來維繫，並以此深化鞏固台美戰略夥伴關係。

首先，從拜登的相關論述中可發現台美戰略合作關係的重點方向。2020年10月下旬，拜登就曾投書華文媒體指出，台灣是民主領頭羊、重要經濟體與科技重鎮，在有效控制疫情上台灣也是耀眼的典範。因此他就任後也將持續發展台美關係。

再者，2020年12月28日，拜登以候任總統身分聽取國安與外交專家簡報後也再次表示：在美國與中國競爭並究責其貿易、科技與人權侵犯作為之際，聯合理念相近夥伴捍衛共同利益與價值，將使美國處於更強而有力位置。

換言之，「價值同盟」對拜登是有意義的。拜登雖然反對川普政府的中國政策，但拜登比川普政府更重視民主與人權價值，例如，拜登曾發表聲明稱新疆正面臨「種族滅絕」，這是比川普還要強硬的用語。此外，美國國內的中國、香港人權法案也必然對拜登政府有約束力，拜登政府有責任依法對中國的人權問題採取相應措施。因此，在美中戰略競爭關係的框架下，民主與人權議題也可能是拜登政府對中國的軟圍堵策略之一，因此鞏固台美價值同盟便是鞏固台美戰略合作關係。

至於「經貿與科技同盟」方面，美國半導體技術雖然先進但僅有12%是在地生產，其餘則仰賴台、日、韓、陸等地製造。在美中貿易戰和科技戰因素下，美國為了確保其前瞻科技優勢就必須確保台積電這個晶圓代工市占率世界第一、高階製程品質世界第一的業界龍頭不被中國掌握，而要保護台積電就必須保護台灣不被中國納入勢力範圍，因此台積電成了保護台灣的「矽盾（Silicon shield）」。

台灣不能只有一面矽盾，台美經貿與科技同盟可在全球產業供應鏈重組過程更大程度地互利雙贏。例如台資供應鏈可部分轉移至美國、加碼投資美國，台積電將在美國設廠便是一例。此外政府也可規劃擴大輸送台灣青年赴美交流學習。相關措施既能為美國創造更多國內就業機會，台灣也能從中儲備下一階段產業技術升級的能量；並且深化兩國青年世代更廣泛地的人際網路紐帶，為下一個世代的台美交流儲備人脈庫、人才庫。

「防疫同盟」就更不待言，台灣防控新冠肺炎的成果國際社會有目共睹，而且台灣是民主政體或拜登所謂「開放社會」中防疫表現最佳案例。當前全球正進入第三波疫情高峰，中國大陸已經有多處省市已採取半封城、交通管制和延長檢疫期等措施。可見只有做好防疫措施並且加速疫苗藥物研發才是根本之道。而台灣的防疫政策以及生醫藥技術恰是提供美國乃至於國際社會解決方案的來源。更講究防疫公衛的拜登政府絕對有更大的動機發展台美「防疫同盟」。

雖然「中歐投資協定」和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）皆顯示出世界各國期待布局中國廣大的消費市場以帶動母國產業經濟復甦，但綜上所述，台美價值同盟、經貿與科技同盟以及防疫同盟這三座護國神山若能鞏固，將會連成一道護國山脈，台灣不僅能為美國、為國際做出貢獻，同時也讓台灣有充分「被需要」的理由，台灣不僅不會被拋棄甚至有不可替代性。

（作者為台灣產經建研社理事長）