一、配合《中國時報》1月12日起改版，《中國時報》社論移到A2版，《旺報》社評將移到AA2版。

二、兩岸徵文和兩岸史話版，取消紙版，唯相關文章仍繼續刊登在中時新聞網「言論」頻道（www.chinatimes.com/opinion）刊出，兩岸徵文請寄[email protected]，兩岸史話請寄[email protected]。

三、時論廣場將在中時新聞網「言論」頻道擴大經營與讀者的互動交流，敬請繼續支持。來稿請寄[email protected]。

四、為擴大年輕族群參與，讓年輕世代的聲音能適時呈現，特開闢「尚青論壇」，歡迎35以下年輕人，就政治、經濟、社會、文化以及年輕人所關注的公共議題投稿。來稿請寄[email protected]。

五、請勿一稿多投，本版對來稿有刪修權，3日未見刊出，請自行處理。本版所登之文章同步刊載於中時新聞網，不另奉酬。未蒙本版採用之稿件，如果作者同意刊登於中時新聞網，請註明，唯不付稿酬。