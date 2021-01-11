大陸台商撤離大陸究竟是假議題，還是真趨勢？近期有報導說台商加速撤離大陸，但也有報導指出，台（外）商撤離大陸是假議題。

自2018年中美貿易戰開打後，台商的確出現投資回流潮。據統計，截至2020初，共168家台商申請回台投資並通過審核，總投資金額約7148億元新台幣，資金流入的規模及速度近年罕見。

但台商投資大陸的金額在2020年疫情下不減反增。經濟部投審會最新數據，2020年11月，台商對大陸投資金額達新台幣269億元，年增71%，也是連續6個月成長。

加碼大陸者，看好大陸內需14億人口的市場。事實上，在貿易戰與疫情的衝擊下，仍有7成美國企業不打算將產業鏈遷出中國大陸；對日本企業來說，大陸仍然是一個非常有吸引力的地方，包換豐田等日本車企，都將大陸視為未來銷售成長的重要市場。

而一些企業選擇回流台灣投資，則更多是因為兩岸政治大環境的角力所致。試問，現在除了電子業，台灣還有多少製造業的出口是正成長？

無論逆勢加碼投資大陸，還是回流台灣投資，企業會做出自己的選擇。企業最希望的是，不論是做何選項，兩岸政府的政策，更多的是幫助企業，而非逼迫企業政治選邊站。