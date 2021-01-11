稍早因為台文館被換鎖，所以真理大學麻豆分校的致力推廣台灣文化的台灣文學資料館名譽館長張良澤「鎖在門外」，之後馬上引發文學界強力譴責，當初在真理大學創立台灣第一個台灣文學系，以及台灣文學資料館，成為該校招牌特色，如今卻被校方指責，還說退休後就不屬於校內教職員，讓張良澤痛心錯愕。

第一時間，各大媒體與學者紛紛予以聲援。事後，11日真理校長澄清這是誤會，因為真理南部分校需要遷回淡水，加上該台文館擁有鑰匙者較多，所以換鎖之後沒有與張館長溝通。經過解釋後，相信張教授會體諒，至於該台文館收藏所有文獻與資料等同張的生命，首先願意成立專屬文物館，台南市長黃偉哲願意讓台南市府給予最大協助。至於教育部表示，針對真理大學台灣文學館爭議，教育部已請學校與張良澤教授及鐘延威先生積極溝通，就台文館定位發展及史料處理，尋求妥適做法。至於陳芳明等教授也願意給予最大幫忙。

根據資料顯示，真理大學台文系首任系主任就是張良澤，他開設台灣文學課程，介紹台灣文學作家作品，1997年成立台灣文學資料館，現為台灣文學資料館名譽館長，文化部國立台灣文學館的介紹影片中，還讚譽張良澤是「藏書、抄字，文學工—台灣文學探針者」，張良澤則這樣註解自己與文學的關係：「文學創作、推廣、蒐集和整理，我的一生就是這些活動。」.因為真理大學必須遷校回淡水校本部，加上校本部沒有台文系，對於如何這位一生致力台灣文學的研究的了不起學者安排，基本上也有一定的費心與費勞。

刻板印象對於對台灣文學科系的系所的教授學者大多熱衷台灣獨立，以這一回聲援張的教授如陳芳明，向陽，陳芳明強調，盼真理大學立即對國人道歉，也向張良澤道歉，更喊話所有的台灣文學研究者、教育工作者都應站出來譴責真理大學，聲援張良澤。但是張良澤本人卻是客家前輩鍾理和的死忠粉絲，他與鍾一樣唾棄皇民化的高壓統治。因為朋友問他收藏有沒有分統獨？他說「只要對台灣有愛的，不分三教九流」。

但他批判皇民文學反對高壓政權，2015年總統大選時，張良澤還特別向未來的總統喊話，「不管是誰當選，強烈建議新任總統搬出總統府建築物」。張良澤認為，總統府為日治時期台灣總督府，是日本帝國主義對台灣殖民高壓政權的象徵，現在已是民主時代，如果總統還坐在裡面，鎮壓的態度就不會改變，「不遷出建築物，陰魂不散」。這一段話因為事涉敏感，所以大多數聲援張教授的親綠媒體大多予以省略，ˋ當然這些獨派傾日的台灣文學學者也不願在支持張時順便分享吧！

所以筆者認為，輿論與學界在討論張良澤時，請認真思考張除了關注致力台灣文學之外的反皇民化高壓政策複製在蔡政府身上已經成形，遷離總督府於凱道，請蔡英文總統可以考慮遠離現址吧!