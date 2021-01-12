當時，光復新村可說是實驗性的社區，特地派員到英國考察最新的「花園城市」設計概念，將工作與住宅區合一；設計低人口密度、高比率綠地的生活空間，並具有台灣第一座雨水、污水分流的下水道系統，在台灣都市建築史上有特殊意義，有市場、有公車，設施完善，生活機能好，可說是當年的「天龍國」。

歷經921大地震與精省，光復新村住戶在2000年後陸續遷出。2012年，被指定為台中市文化景觀。2014年陸續引進複合式主題文化創意產業，輔導台中青年進駐創業。

掛在光復新村紅磚牆上的手繪地圖。（記者王曉鈴攝）

一把青、原鄉 在此取景

由於光復新村保存了眷村風貌，台灣電視劇《一把青》、大陸電視劇《原鄉》等都曾在此取景。2012年大陸導演張國立在此拍攝《原鄉》時，引來住附近的老兵前來「探班」，一時間不同的鄉音此起彼落，彷彿又回到當年眷村的熱鬧光景。

目前光復新村進駐了70家「摘星青年」開設的文創小店，例如「叢林找」是畫家許家瑋以自己設計的12款繪圖，開發各種生活小物；在「daebete」喝好茶吃小點之餘，搶鏡頭的店貓TACO不時穿梭老房子與紅磚牆，自然流露眷村舊時光。（全文完）