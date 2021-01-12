東京銀座，著名的繁華街道，一到傍晚，站著無數女人，年長著四十以上，年輕者十六、七歲。有穿和服的，有穿類似學生裝的，她們很少搔首弄姿，大部分人臉上都有乞憐之色，盼望外國男人帶走。

「死板」與「靈活」

這個時候，東京（甚至全日本）都是美軍的天下。他們一個個趾高氣揚，眉飛色舞，神氣活現，不可一世。相反的，日本人則是個個可憐相。男男女女都衣服襤褸，愁眉苦臉。稍通英語者，大都花整天的時間，接近美國官兵，以求差遣。包括旅遊娛樂、上酒吧舞廳，特別是找女人。

當時楊鵬看到了一個中國人難以置信的事，一個日本人替美國人做嚮導或是隨從，要進入任何一個標示「日本人不可進入」的場所，日本人絕對不肯進去。理由就是告示說明了「日本人不能進去」，他寧願在外面等候，而且不管等多久。

這個現象美國人看不懂。楊鵬也非常不懂。以後才醒悟道：這就是「日本人」。日本人就是這樣，就是這樣「笨」。笨得中國人比較起來好像更「聰明」、「靈活」。

「守法」確是日本文化的一個特點。在前現代的日本傳統社會裡，武士便是社會中的「執法者」，武士跟百姓之間沒有間隔，在明清時期的中國社會則不然。士人考上科舉，出仕為官，派到地方上當官，他並不是「執法者」。「鐵打的衙門，流水的官」，真正的執法者是衙門中的「吏」。中間隔了一層，讓「官」、「吏」雙方在執行法律時，都有「拿捏分寸，上下其手」的空間。久而久之，就養成中國人「不守法」的「靈活」態度。

「勤勞」與「創新」

楊鵬剛到日本，看到有些學校的老師和學生能說些英語，專跑美軍機關和倉庫，以乞求的姿態，向美軍討一些不要的東西，轉售換取金錢。楊鵬再度到日本時，市面上已經出現「新力牌」收音機。據說是由四個人合夥創辦的。他們當年專門向美軍倉庫乞討真空管、電線、電容器等等，回家後用木盒製造收音機。韓戰發生時，美軍剩餘物資更多，他們乞討愈多，逐漸發展，大量生產而成立新力公司。

楊鵬想起當年蔣委員長在重慶發出抗戰勝利廣播，希望國人「對日本以德報怨」時，說了一句話「二十年後，日本會又是一條好漢」，「日本人能屈能伸，服從團結的精神，已透出這個民族重新抬頭的契機」。這個說法是可以接受的。值得一提的是：他看到「新力牌」的崛起，靠的是「廢物利用」，和日本人的克苦耐勞，而不是「創新」。這跟後來「亞洲四小龍」的崛起，情形十分類似。不知道自己文化的弱點，將導致台灣日後走向衰敗。這一點，本書第三部將再進一步的細論。

美國以原子彈投擲日本廣島長崎，迫使日本無條件投降。這突然而來的「抗戰勝利」，沖昏了全體中國人的頭。上從蔣委員長和政治領袖，下至平民百姓。一個個震驚興奮如癡如狂。

中國自動的列為世界五強，政府官員一個個以英雄功臣自居，面對廣大的淪陷區家鄉父老驕傲地眉飛色舞，不可一世。廣大淪陷區的兩億同胞，自八月十日從廣播中得知日本無條件投降的消息，家家戶戶以無比歡欣鼓舞的心情，翹首仰望政府「還都」回來。誰也沒有想到，這勝利的開始，卻也是國家失敗的開始。

當南京市民從廣播中聽到，國軍最精銳部隊「新六軍」由軍長廖耀湘率領，於八月十六日抵達南京接防。將自中山門進城，步行與民眾見面。全城民眾，家家戶戶搶購國旗炮竹，扶老攜幼，滿街排立，歡欣鼓舞，翹首迎接國軍的到臨。每一條人們看到旗兵手持青天百日滿地紅的國旗到來，立刻大喊大叫，手持國旗跳躍，高呼蔣委員長萬歲萬萬歲。大多數人簇擁部隊兩旁，隨部隊前行。那個場面真是驚天動地。展現出中華民國史上前所未有的全民大團結。

距「光復」「接收」實際上不到四年。能夠堅強抵抗強大日軍的幾百萬國軍，卻被北方農村爬出來的土共打得一敗塗地，節節後撤，終於退到台灣，原因只有一個，就是「失掉民心」。

「得天下有道：得其民，斯得天下矣；得其民有道：得其心，斯得民矣」《孟子離婁上》。為什麼國民黨「失掉民心」會讓它「失掉天下」呢？（待續）