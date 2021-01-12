庚子歲末，有幸參加台灣中山大學「西子灣文學獎」活動，是我人生中第一次參加的台灣文學獎現場評選，新鮮感頗多。一直以來，得到台灣文學獎都是我們大陸文人無上的榮耀，故特此記錄。雖然「西子灣文學獎」和「時報文學獎」、「聯合報文學獎」的文壇地位不能同日而語，然而麻雀雖小，五臟俱全，與有榮焉！

首先是主持人對此次活動的介紹和對評審委員的引介。三位評審委員的入場，毫不意外，年紀較大者多要作出玩世不恭的態度；年紀較輕者要表現出晚輩後生的恭順謙虛；女性委員則更願意展示自己專業性客觀理性的評審態度。文學獎的開端是講評環節，各位委員輪番講述參賽作品給與自己的觀感，幾乎可以從言談之間推測出評審委員的喜好。其次是打分環節，由各位委員分別現場打分，再由會務人員進行加和與排序操作。最後，由主持人宣佈得獎作品與名次，可以說，此次文學獎的評選是很公平公開的。

與大陸文學獎直接宣告名次不同，我更喜歡這種現場感的評獎，有著摸彩票開獎一般的刺激，同時又讓我們在聆聽評委講評中得到知識的愉悅。評委在講評中也會有不同意見，常常一位委員驚為天人的作品，在另外一位委員心中卻是低到塵埃裡。這種現場真實感，是我以前從未經驗過的。

其中有幾個小的細節非常具有意趣，故記載如下：

首先要說明，筆者參加的場次是現代詩的評選。因為現代詩的獨特審美以西式、豪放不羈為上，故筆者之作過於文言與含蓄，未曾奪得評委青眼相待。其中一位評委說，現代詩追求狂放的激情，然後其講述了自己在鹿特丹抽大麻的經歷，讓我當場跌破了眼鏡。看來這位評委追求的是凱魯亞克《在路上》一樣的浪蕩人生，而我已經是人過三十的佛系青年。

還有，其中一首詩是描寫東海岸的女性浮屍。這個詩歌內容應該符合現代詩評委的胃口，然而讓我又一次跌破眼鏡的是詩歌作者的代表發言，貌似他是一位同志，所以他寫的愛戀的女性浮屍理應是一位男性？又或者我悟性低，沒搞懂他寫的寓意是什麼。總之應該就是現代詩最喜歡的青春疼痛、中老年哀苦歎窮懷念過往系列。跌破眼鏡的現代詩讓我覺得自己是一位過於保守的腐儒。然而那又怎麼樣呢？這個世界的文化因為多元而優美，每一種文化都有自己存在的價值。

此外，一位評審委員編的詩歌選集被參賽選手嘲弄了，故這位評審委員對參賽選手的詩冠以「酸詩」，並準備給一個較低的分數。那位女性評審委員因為並不是詩歌選集的評論者，故其對此詩報以欣賞有佳的態度。兩位評審委員的機鋒相向讓我們覺得饒有興致。

文學獎的獲獎作品中，有一位頭髮花白的老先生的作品奪得了第二名的好成績，他的詩歌是寫一位郵差對一個因為颱風而消失的村落敘事。應該說，這首詩歌是我心中的NO.1，然而我並不是評委諸先生，故我的喜好並不能化為實際的分數支持。然而飽經滄桑的靈魂尚飽含對詩意的追求，不能不說是我對台灣詩人最欣賞的地方。

最後所有得獎者合影留念，我們這些陪跑也不太好意思佔用主辦方膠卷，紛紛逃跑，還好主持人為我們挽回尊嚴，鼓勵我們下次再來參加，像冬日裡的一杯黑糖薑母奶茶一樣暖心！（牟曉麗/國立中山大學博士候選人，陸生）