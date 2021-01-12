去年12月初大陸《環球時報》舉辦2021年會討論「兩岸和平統一的希望有多大？」與會學者專家高調以武促統、北平模式聲浪不絕，同月底全國台研會長汪毅夫一句「不容妄議中央」，霎時，武統論者全靜了下來。

汪毅夫剛接下戴秉國高升後的全國台研會長位子，「絕對不能容忍全面妄議中央對台大政方針、全盤否定對台工作成績」這句話擲地有聲。汪毅夫祖籍是台灣台南，出生於廈門，不僅是知台派、更是知習派，習近平擔任福建省長時，他是副省長，說他是習對台的核心智囊絕不為過。

即使武統論高喊大半年的《環球時報》，也不得不立刻冷靜下來。「不容妄議中央」，這句話在大陸官場的意涵，是位居上位者以絕對權威，震懾氣勢壓服這群《環時》退休將領，顯然背後有習近平意志。

去年8月17日《環時》社論「台海各方都應恪守不開第一槍」，武統論者只吞忍一天就故態復萌，這次鴿派汪毅夫銜來和平的橄欖枝，兩岸領導人可不要又錯過了。