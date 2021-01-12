虛擬貨幣龍頭比特幣（Bitcoin）與特斯拉最近的狂漲，顯露出濃濃的泡沫現象，特別是去年引領華爾街股市一路上漲的尖牙股（FAANG）從9月之後就出現高原化的現象，市場熱錢炒作標的越來越少，最終鎖定特斯拉與比特幣等少數金融資產，即使在不看本益比的網路新興科技股，特斯拉與比特幣狂漲的情形，也令人憂心可能是金融資產泡沫化的先期警訊。

上周四（1月7日）是金融市場的一個重要里程碑，在開年後一路大漲的特斯拉股價，1月7日再度大漲7.94％，收盤每股816.04美元，總市值7,740億美元，當天創下兩個重要的紀錄，一是特斯拉的總市值超越社群霸主臉書（Facebook）；二是特斯拉執行長穆斯克財富淨值達到1,885億美元，超越電商龍頭亞馬遜執行長貝佐斯，戴上全球首富的桂冠。接下來特斯拉又在周五大漲，最高來到每股884.49美元，較周四的收盤再漲8.38％，連續兩天特斯拉股票單日交易金額都在400億美元上下，比蘋果、阿里巴巴、亞馬遜的加總還要高，是台灣股市所有股票加總日成交額的3.3倍！

「特斯拉現象」是熱錢集中特定股票瘋狂炒作的泡沫現象，在去年新冠肺炎爆發後，市場熱錢先是鎖定臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、谷歌、微軟等網路科技龍頭股，外加許多以社群為商業模式的新興企業如Zoom等，但是以尖牙股為首的網路科技股在9月之後就陸續進入高檔整理區，龐大的市值難以集體拉動，接著我們就看到熱錢最終鎖定特斯拉狂炒。

特斯拉的業績當然呈現倍增的動能，去年是特斯拉從2003年成立之後，第一個繳出盈餘的年份，剛剛公布的第三季營收約86億美元也是倍增，但是特斯拉的公司市值從去年初的900億美元，在今年1月8日一度來到8,388億美元，漲幅超過九倍，市場早已倍數反映特斯拉的增長動能。

而且，即使是在不愛看營收與獲利的矽谷新創圈，特斯拉去年賣50萬輛電動車，今年預計100萬輛，相較於活躍用戶27億的臉書、或是同樣10億用戶規模的蘋果、谷歌、亞馬遜，特斯拉在社群、AI的資料量都完全無法相較，狂拉之後的特斯拉失去被併購的價值，自身也沒有併購其他龍頭競爭者的能力，從過去一個多月的特斯拉現象，我們看到資金過度集中炒作單一個股，瘋狂軋空的泡沫訊號。

跟特斯拉「同時超越臉書」的還有比特幣，比特幣這一波被華爾街炒手鎖定，以「通膨對沖資產」的身分重獲青睞，比特幣在去年12月16日突破每比特幣12,996美元的歷史新高，之後就一路狂漲，到上周五創下41,958美元的高價，三周內翻漲一倍，2021年開年至今已經大漲四成。本報報導，美國知名基金經理人米勒（Bill Miller）認為，比特幣「價格越高風險越低」，預期未來12至18個月續漲100％。

比特幣前一波炒作概念是人民幣、美元的「法定貨幣替代概念」，如今轉換成為對沖美元濫發、對抗通膨的「數位黃金資產」，的確是成功的華麗轉身，不過比特幣的狂漲跟特斯拉類似，都是市場熱錢集中炒作，在42,000美元價位的比特幣，總市值達到7,880億美元，超越臉書。

完全沒有收益，對於實體經濟沒有貢獻，純粹作為一個現金對沖資產概念的比特幣，市值超越臉書的邏輯到底何在？如果聲稱比特幣每年只會增加2.5％的供應，因此做為濫發美元的對沖工具，那麼不斷在市場被以庫藏股買回的績優上市公司股票，供應量日漸減縮，而且還提供營收與盈餘，與比特幣相較是否更是有價值的現金對沖資產？

在這裡討論特斯拉與比特幣的泡沫現象，主要是要提醒投資人，全球央行濫發貨幣必然會引發資產泡沫，而且正在金融市場製造難以掌控的巨浪。2020年G8國家總共增發了14兆美元的貨幣，這是史無前例的狂潮，而加總G20國家的貨幣供給額，也已經突破100兆美元的大關，美國新任總統拜登在上周五的記者會中，還正式宣布將要再推出以兆美元起跳的新紓困案（預計在本周四正式公布），貨幣增發的速度沒有減緩的跡象。

美國的龍頭上市公司是政府不斷QE最直接的受惠者，上市公司利用銀行的爛頭寸與零利率，大幅借貸的資金用來買回庫藏股，推升每股盈餘與企業市值，因此創造了股市榮景，擁有股票的大股東成為最大的受益者，而QE宣稱救助的主要目標是窮人，但是窮人卻面臨貧富差距快速擴大的現實，成為吃不飽餓不死的邊緣族群。

特斯拉與比特幣的泡沫現象，是超級巨富集中炒作的結果，勢必在未來很短的時間內造成金融市場新一波的震盪，最佳的情景（Scenario）是少數個股泡沫破滅，減除熱錢與富豪的財富泡沫，但是我們不能排除，已經在去年大漲、而且高原化的美國龍頭科技股，被觸發新一波的下挫，當市場利率為零的環境下，風險值將會被擴大到無限大，這是我們必須高度警惕的警訊。

(工商時報)