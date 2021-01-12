2020年一月底，突如一場的新冠肺炎疫情，讓整個兩岸交流交往瞬間停止，台灣單方面停飛了絕大部分兩岸直飛航點，此刻疫情最嚴峻的武漢，成為全世界聚焦的城市，眾多台灣同胞和家屬都欺盼能夠盡早搭乘加開的「武漢春節包機」返回台灣，但是卻有一位台灣青年導演，選擇與這座英雄城市在一起，他就是台灣青年導演薛穎穜。

#為武漢歌讚#

與薛導的第一次接觸，是因為他見證了武漢第一線醫護防疫人員，在抗擊疫情上最辛苦的一面。他為了向這群無名英雄致敬，薛導在家隔離期間拿起了烏克麗麗，自行創作了一首《為武漢歌讚》的歌曲，並且自彈自唱自拍紀錄了起來。為了讓更多人能看到《為武漢歌讚》這首歌曲的影片，我們的共同朋友將薛導的微信名片推薦了給我，透過筆者運營的《兩岸青年》微信公眾平台傳播出去，希望讓更多的兩岸鄉親知道，因為有這群第一線的無名英雄，才可以讓武漢所有市民安全無虞的度過這次最嚴峻的疫情。

如今武漢疫情度過快一年，每每重新聽起《為武漢歌讚》這首歌時，彷彿就在昨日。因為這首具有積極正能量的歌曲歌詞是這樣唱的：「你可以呼吸，輕飄飄白雲多麼幸運，躺臥在長江邊。你可以伸手，摀住你的雙唇多麼的小心，溫柔愛著土地。只可惜只可惜你咳著不停。你可以在家，整天在家是多麼幸運，感謝守護白衣天使。你可以相信，善良的力量，智慧的分辨虛實是多麼純真，你可以停住困境，為武漢歌讚。」也因為這首歌的傳唱，讓更多的兩岸鄉親看到，在武漢有一位台灣青年，他用歌聲唱出疫情最嚴峻的當下，用自己的方式為這座英雄城市和身邊的同胞朋友們加油，之後薛導又陸續創作了《英雄武漢》、《真誠的聲音》和《親愛的武漢》共計四首歌，每首歌都是在讚美武漢最良善的無名英雄，他們是白衣天使、是志願者，最重要的是讚歎所有武漢的英雄市民們，因為不分你我風雨同舟，共戰疫情。

一年過去了，雖然在這一年裡也只與薛導匆匆見過一次面，但在這一年有著多次交流，薛導其實是一位無話不談的好大哥。除了音樂創作外，拍攝電影作品才是他真正的本業，在疫情期間他念茲在茲是他的首部網路電影《夢裡杜鵑花》，就在歷經武漢76天的封城後，電影的拍攝工作正式緊鑼密鼓的啟動。這部電影充滿了穿越時空的色彩，故事主要講述一對年老多病的夫妻通過時光隧道，回到了那兩小無猜青春時代的故事，整個故事的核心就是傳遞咱們人活著要「珍惜當下」和「積極面對自己人生的態度」。《夢裡杜鵑花》的劇情也不就印證了武漢疫情封城那76天裡，每一位無名英雄和市民都是屬於自己的主角，雖然疫情無情，但是你我都必須要積極面對自己的人生並且珍惜當下。

#傳遞正能量

與薛導交流，聽他分享電影的創作想法後，同時再回顧他所創作的這四首歌曲及紀錄片，作為薛導的朋友真的替他感到驕傲，因為面對疫情他沒有選擇逃避沒有選擇消極的面對，反而是正向的思考面對，並且留在武漢與這座英雄城市站在一起，將正能量的歌聲和正能量的消息傳遞於兩岸之間。同樣作為一名在大陸生活發展的我來說，常常會反思薛導能為何我們不能呢？

如今薛導在武漢疫情期間創作的紀錄片《76天中國台灣導演在武漢》，以及《為武漢點讚》、《親愛的武漢》、《英雄武漢》和《吹哨人》這四首創作歌詞，也榮幸的被武漢市檔案館永久收藏，因為這些影像和聲音都值得讓咱們的下一代永久知道一代傳一代，讓後人知道，在2020年新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻，有一位台灣青年導演用自己的方式傳遞正能量於兩岸之間。

作為薛導的好朋友，他的正能量精神值得兩岸青年共同學習，最為重要的是他希望藉由自己創作電影的契機，讓兩岸青年進行更多文化影視方面的交流合作，因為兩岸影視文化圈本來就是一家人，藉由疫情這個機會之窗，更該共同合作創造打造出屬於我們中國人共同的優質電影，並且將這些優質正能量的電影傳遞於全世界，特別是疫情仍在全世界蔓延的當下，透過影像傳遞不分國界地域上下一條心，讓全世界的人們都能夠早日度過疫情，地球村的鄉親們都能健健康康平平安安。（羅鼎鈞／瀋陽台青會副執行長）