御花園選秀節目隆重上映，皇上翻牌決定誰打卡上班，後宮往往比前殿更加精采！

《真相只有紫禁城知道：清宮地標的歷史再發現》透過清宮檔案與北京故宮實景等第一手資料，揭開紫禁城背後的隱祕故事，說出不曾透露的歷史真相！

‧斜槓學霸康熙也懂喝紅酒？

‧紫禁城是故宮動物園？

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‧如何升職加薪成為頂級皇后？

‧皇帝翻牌子為何講究儀式感？

‧哪些男人抓得住慈禧太后的胃？

‧皇帝天天吃滿漢全席？

‧故宮匾額的滿文寫什麼？

紫禁城是清代的皇宮，從戒備森嚴的皇家禁苑變成開放參觀的北京故宮博物院，每一處都有帝后生活的遺跡。隨著清宮戲熱播，大眾愈來愈關注與熱議清代宮廷生活與歷史面貌。

從御花園、鍾粹宮、永壽宮、承乾宮等三十處旅遊打卡聖地，透視曾在此生活的人物側面，從一處景物帶入一段歷史話題，堪稱清宮歷史與國寶檔案的知識總結。

作者透過五十餘張實景與典藏文物照片、數十件清宮檔案實拍，加上北京故宮實地探尋所得線索，還原清宮人物與生活場景，全面向讀者介紹最真實的末代王朝。