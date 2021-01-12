1月6日華府國會山莊發生動亂，造成五死悲劇，除引起美國社會各界對暴力、違法分子的高度譴責與憤怒外，對於此次事件背後的主謀者，即一再操弄民意、鼓譟民眾的總統川普，未來在任期屆滿後，是否應被司法機關依煽動叛亂罪，提起刑事訴訟，也是美國大眾關注的一個重要議題。

據紐約時報指出，兩名消息人士表示，其實自大選日以來，川普總統即曾多次向幕僚暗示，希望在任期最後能特赦自己。如果上述情事發生，將是美國史無前例，最不尋常，且從未經過檢驗的總統權力之一。然而，華盛頓法院代理檢察官舍溫則說，司法部將考慮對任何參與國會暴動的人，提起刑事訴訟；但被問到川普總統是否包含在內時，舍溫表示，任何人只要犯罪的證據確定，就會被起訴。

由於煽動川粉暴民強闖並破壞國會的事實明顯，民主黨籍眾議院議長裴洛西1月11日已公開證實，眾議院將設法同意通過決議案，要求副總統彭斯和川普內閣，依據並啟動憲法「增修條文第25條」，罷黜川普。不只如此，共和黨籍聯邦參議員穆考斯基也開出黨內第一槍：「我希望他辭職，現在就走人」。

面對上述不利於自己的未來可能制裁，當前已眾叛親離的川普，未來特赦自己的情事是有可能發生。由於先前川普已特赦了多名親信，甚至包括女婿庫許納及其父親等；因此做事向來不按牌理出牌的川普，是有可能於下台前發布命令特赦自己。然而，特赦自己的荒謬行徑，如果成真，恐將嚴重斲傷美國的司法制度與民主憲政。

美國媒體指出，雖然過去至今，從未有總統自我特赦的案例發生，司法系統也從未檢驗過其合法性，以及法律界對於法院是否承認總統自我特赦的看法亦分歧；但大多數法律學者都十分認同，總統自我特赦，將開創危險先例，等於總統片面宣布自己是凌駕於法律之上。

上述說法，確實有其依據。因為美國是實施成文憲法的國家，而成文憲法的一個重要特色及其精神，就是關於國家根本組織如何運作，以及總統權力如何行使等重要事項，都是有系統且明確規定在一部獨立法典中。換言之，只要是憲法未明文規定或未授與的總統權力，美國總統是不能擴張解釋或任意行使，否則不只會破壞民主憲政精神，並可能引發政治動亂或造成社會失序的危機。

簡言之，長期以來，在成文憲法的醞釀下，多數的美國民眾已高度支持現存的法治體制，研判社會各界絕不會接受川普未來有特赦自己、持續破壞民主憲政精神的行為再發生。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）