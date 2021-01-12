美國國務卿蓬佩奧公布美國駐聯合國大使克拉夫特即將訪問台灣，總統府認定此舉是「台灣旅行法」的具體實踐，查閱「台灣旅行法」的詳細規定，箇中不涉及台灣主權認定。因此，美使訪台的官方行為，不能逕自解讀美國政府力挺台灣已是主權國家。

克拉夫特銜命來台，僅能視為美國川普總統在下台之前，感謝蔡總統開放美豬進口的回饋。美國政府無論何黨執政，奉行美中三公報與一中政策，國務卿蓬佩奧認為「台灣展現出『一個享有自由的中國（a free China）』所能達成的成就」，這樣的談話，只能客觀解讀美國政府對於台灣的主權立場，依舊放在「一個中國」的框架內。換言之，台美建立或恢復邦交都不可能，「兩個中國」與「一中一台」也不可能實現。至於台灣與自由中國要何時使用，那都是美國政府的彈性運用，反射其利益需求而已，無涉支持台灣作為獨立的主權國家。

川普總統即將卸任，拜登準總統的重要外交幕僚業已宣告挺台不等同抗中，美國與中國大陸當局的關係發展，可預見已有緩和對抗、增加雙方體諒的趨勢。當蔡政府得意今年新版護照封面，「TAIWAN」放大、「REPUBLIC OF CHINA」縮小時，打開新版護照內頁，我們的國籍依舊是「Republic of China」。

蔡政府不敢在ROC之前或之後加註「Taiwan」，顯見民進黨對於台獨的態度，一直都是「黨政分離」，意即民進黨主張台獨，執政政策卻是反台獨。何以證之？大陸委員會未因民進黨完全執政而改名為「中國委員會」，憲法增修條文也明載「大陸地區」與「自由地區」。因此，美國國務卿蓬佩奧以「自由中國」稱呼台灣，符合「中華民國憲法增修條文」的規定，也不違背美中三公報與一中政策。

新版護照與美使訪台，都不是支持台獨的行為。蔡政府若願意接受克拉夫特訪台，不代表台美之間能夠持續增進官方互往，畢竟美國政府即將政權輪替，川普總統關說州務卿、少數川粉成為攻擊國會暴徒等醜聞，已顯現川普的不堪與羞恥。「自由中國」之說，寧可視為美國修補抗中的善意表示，絕非力挺台灣作為主權國家。

美使訪台具有雙重意義，一方面安撫大陸當局，表示台灣還在「一中框架」之內，另一方面感謝蔡總統開放美豬與全齡美牛進口，如此一舉兩得的政治意圖，才能最大化美國的國家利益。看破美使訪台與新版護照的實質意義，蔡政府的大內宣與自我誇大，只能豬八戒照鏡子，凸顯雙標與裡外不一。

（作者為作家）