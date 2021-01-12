大陸在電子與半導體產業的發展上，因台商的西進，而獲得良好的技術、人才與資本。近年，大陸從中央到地方的舉國發展，反映在相關政策支援與基金的一再擴大。惟受制於川普的經濟戰，大陸的「自力更生」也因關鍵設備、高階技術、優秀人才等取得困難，加上業界文化養成不易以及「遍地開花」的政績工程舉債等干擾變數，令電子與半導體產業的發展蒙上陰影。

相較之下，台灣在電子與半導體產業的發展上，擁有相當完整的產業結構與供應鏈廠商，從晶圓製造、封裝測試、IC設計，到面板與PCB等周邊零組件供應商一應俱全，其中晶圓代工大廠台積電甚至被形容為「地緣政治」上的「護國神山」，並且於去年決定赴美設廠，未來也勢必讓相關供應鏈投資與設廠的策略與思維產生微妙改變。

兩岸電子與半導體產業發展的局勢，已由過往的「合作」轉向「競爭」。台灣企業與人才西進的初期，依靠著既有的技術能力與當地政府所給予的各項租稅優惠措施、低廉的勞動力成本等，帶來短期的豐厚利潤；相對地，台商也為當地政府注入資金與技術，創造經濟發展與提升本地人力素質，進而創造台灣企業、當地政府與人民,，三方均贏的結果。然隨著時間的演進，當地政府也必定扶植本地企業發展，想法子吸收或獲得台商甚至其他大國（如美、日、韓）的優秀人才、設備與技術。

目前台灣所生產的半導體製品多數運至中國大陸進行「組裝」，以製成市售產品，其中西進多年的組裝大廠「鴻海」，也正面臨中國大陸本地企業「立訊」的挑戰，立訊不僅與緯創、和碩策略結盟，甚至還購入緯創旗下負責組裝iPhone的昆山廠，立訊如此積極的動作，也引起市場關注，另一方面鴻海、緯創、和碩也同時轉往印度設廠，以取得印度政府所給予的獎勵優惠，進而提升企業在生產成本上的競爭力並分散產地風險。另外，中國大陸近年致力於半導體製品的「進口替代」，從早期的中芯國際到近年的紫光集團，在資金投入與人才招募上均不遺餘力，然而，就目前的發展情況而言，似乎並不符合投資報酬率。

台灣高科技產業崛起於70至80年代的世界政經結構轉型的關鍵時刻，當時政府對產業與社會的一系列的規劃、介入與調節，奠定相關產業的優勢。如今中美經濟戰加上疫情等干擾，令人不禁又認定是另一關鍵時間點。半導體應用的高科技產業繁瑣，大陸龐大的民生內需市場已形成，又有「一帶一路」的加成，各國民間廠商均有「雞蛋不要放在同一個籃子」的市場思維。面對未來「一個世界，兩套系統」的可能出現，兩岸關係的和平發展顯得益發重要，不僅可摒除選邊站所增加的政治風險與經濟成本，更能透過電子與半導體產業的精細分工，達到更穩定且更具競爭力的兩岸經貿合作。換言之，兩岸政府應化競爭於合作，認清多數半導體晶片於台灣生產製造的現況，進一步整合兩岸半導體、電子產品上、中下游零組件生產及組裝業者，建立兩岸分工的完整產業鏈，也可讓相關業者減少於兩岸以外的外地設廠時，所增加的建廠成本以及遇到的政經風險。

（作者為郭嘉呈，曾任半導體業主任工程師、台大法學碩士；賴榮偉，政大法學博士、陳守仁孫學研究中心助理研究員、大學助理教授，曾任金融公司投資研究室經理）