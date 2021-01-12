美國極右派群眾受到川普鼓動，衝進國會殿堂，造成死傷事件。世界各國均感驚訝，美國人自己尤感震撼，完全無法想像這種事情會發生在自己的國家。因此，當此刻一些右翼武裝團體高喊「內戰」時，最好不要嗤之以鼻，以為絕對不可能。

不少人把美國的問題推向川普一個人，然而川普所暴露的美國問題存在已久，川普只是在美國嚴重病症上再吞下一大劑鴉片罷了，以致於病人在短暫止痛後旋即倒地口吐白沫。美國種族和階級嚴重分裂，國力無法支撐獨霸全球的對外政策，而美國的民主法治無法解決內外問題，或達致基本的平衡。偏偏最糟的是，大多數美國人仍然自信滿滿，以為美國的政治體制和社會管理具有必有然優越性，對於大崩壞危機從未有實質和心理的準備。

1991年蘇聯瓦解，冷戰結束後，美國國力獨霸全球，呼風喚雨，無人可擋，然而美國病也同時悄悄地惡化，體現在兩點：一是美國社會高度資本化，連國民最基本的權利如教育和醫療都成為純粹的生意，甚至某種意義上，連法律也是，有錢人可以用大錢請名律師把重罪化為輕罪，甚至沒罪，當然更可以讓沒錢的對手淪落街頭。二是美國非白人人口快速地與白人人口拉平。以上兩者反映社會階級與種族政經利益重新分配的需求，又有相當的重疊，這正是民主黨施政方向的重點，即更公平的社經和種族政策。仔細觀察，自1992年柯林頓當選總統後，除了2004年布希總統因伊拉克戰爭而贏得連任那次外，民主黨每一次都贏得了普選票，包括1996年希拉蕊仍贏了川普約300萬票，可見民主黨的政策代表了美國歷史發展的主流方向。

至於受主流衝擊的對象有二：一是受到財富擴展制約的富裕階層，二是擔心美國終將變成非白人非基督教國家的多數白人。本來貧窮白人理應更傾向民主黨，但血濃於水反而使他們支持代表富裕白人階層的川普。以上兩者即是川普政府的社會基礎。美國總統選舉人制度使川普得以普選的少數當選總統，並推動大多數人反對的政策，如此注定失敗。

2018年香港「反送中」運動，暴民打破立法會大門，衝進去破壞，打傷警察以及不同意的路人時，美國媒體幫他們打氣，美國國會兩黨通過支持暴徒的法案。他們本能認為，美國制度完善，這種事不可能出現在美國。一旦出現在其他地方，一定是那裡的政府太差。新冠肺炎在中國爆發後，美國媒體和政客一味指責，語多譏諷，中國落後封閉，出問題是必然的，這種事絕不會發生在美國，如果有也會很快被遏止，因為美國醫療和社會安全獨步全球。結果事實剛好相反，美國是全球防疫最失敗的國家，暴徒一樣也會打破國會大門，傷害警察，以及毆打不同意見的人。

最後，拜登贏了大選，國際社會鬆了一口氣，但問題遠遠未解決。川普並非一個人，而是代表了龐大群體，深入美國社會基層，包括地方軍警、教育、司法人員。川普問題的本質就是美國的政治問題，而法律無法解決政治問題。美國人民心理尚未接受他們其實沒有想像中強大，任何理智退緩的政策都會批評成軟弱無能。拜登的社會和種族平等的解方透過美式民主推動，只會加速美國崩壞的過程。美國夢已變成美國病，一種沉溺於不存在的強大，卻又自私自利堅不退讓的病症，而且看來無可救藥。