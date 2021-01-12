桃園某醫院醫師及女友護理師確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日證實「院內感染」。陳時中說了老半天，國人最關心的是哪一間醫院？偏偏陳時中阿Q式賣弄玄虛，不明講，只會製造更多無謂恐慌。

院內醫護感染訊息11日就已傳出，指揮中心昨晚第一時間沒說明、也不明說那一家醫院，陳時中的解釋都是避免無謂恐慌。然而桃園地區民眾從指揮中心公告的醫師及女友護理師足跡，就可以了解是哪家醫院。因此陳時中對疫情資訊公開的拿捏標準，實在叫人丈二金剛摸不著頭緒。

台灣在這一波新冠肺炎疫情能守住，主要原因是國人17年前對抗過SARS的經驗，而抗煞最慘痛的就是和平醫院封院，當時封院決策的時機點、及院內感染資訊的公開透明度是否足夠，迄今各界仍有不同見解。這也是為何新冠肺炎傳出首例醫護院內感染，國人會那麼關注到底是哪一家醫院？

依《傳染病防治法》第7條規定，「主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生；傳染病已發生或流行時，應盡速控制，防止其蔓延。」此法條原意，就是授權主管機關可以針對疫情資訊適度公開，透過公開資訊讓民眾得以提高警覺。若有民眾曾經出入這家醫院，自己也可以做好自主管理，多一層防護。

陳時中依法可以不說哪一家醫院，只是記者會中他又「此地無銀三百兩」的強調，住院部分只出不進，滯留急診室病人轉診其他醫院，如此阿Q防疫思維徒增民眾恐慌，對疫情控制毫無助益。