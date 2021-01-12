中科院研製射程可達800公里的增程型雄二E飛彈，已開始小批量部署；從雄二E到增程型歷經4任總統，研製超過超過20年，這型用於「源頭打擊」的飛彈，已成國軍反制武器的代名詞。

雄二E巡弋飛彈開始研製時，美方是阻力而非助力。最初研製用來做雄二E的「鯤鵬引擎」，只能轉10分鐘，團隊戲稱為「十分」滿意；鯤鵬引擎的超合金零件鑄造，因金屬熱處理熔解容易，但冷卻速度難以控制，一旦做不好就會有裂痕瑕疵，剛開始拿的是美國技術手冊來作，怎麼作都作壞，全失敗，後來才發現這是美國故意，在研製階段，美國可說是亦敵亦友。後來，有人在大陸找到1本上海金屬工業研究中心飛彈零件材料所出的書，團隊如獲至寶，解決研發瓶頸。

在2004年前，雄二E原型彈5次試射都失敗，陳水扁總統換了中科院院長與計畫總顧問後才突破，2008年阿扁卸任前，總算試射成功。馬英九總統2008年上任後，隨即優先要求國安會與軍方報告巡弋飛彈研發進度。總統大選前，馬英九與國民黨對研製巡弋飛彈的態度係保持模糊空間；經過研討，馬英九認為巡弋飛彈仍有量產與部署必要，唯以攻擊中共沿岸軍事目標為主，遂決定依當時600公里射程的構型，編列預算正式量產雄二E飛彈，成為國軍最重要的反制武器。

雄二E飛彈量產數量約250到300枚，最早部署在直屬國防部的飛彈指揮部，後改編至空軍。除了下令量產雄二E，馬英九還同意國軍進行精進的新研發案，即是增程型的雄二E飛彈，射程約達800公里，並以提升精準度為首要。唯馬總統時期兩岸關係和緩，增程型彈的研製，有段時間曾放慢腳步。

等到蔡英文總統上任，認為已量產的雄二E飛彈性能很好，能有效對付大陸沿岸軍事目標，全力支持增程型的研製。同時，川普政府大打台灣牌制中，想買什麼武器，美國幾乎都給，合理推斷，美方非旦未阻繞我研製增程型彈，極可能支援了關鍵零組件或技術，讓它可以小批量部署。

中科院早年研製雄風飛彈過程，受限國際因素，其實就是美方態度，有些關鍵零附件是商規而非軍規，可靠度一直被懷疑，雖然2016年發生雄三飛彈誤射事件，證實飛彈精準度與性能 ，但與美軍魚叉飛彈的精度、妥善率、穩定度、成熟度相較，自是不同。此外，為防止戰時相關國家關閉衛星導航系統，導致飛彈找不到目標，雄風彈體裝設有2種不同衛星導航系統替換。假如，增程型雄二E飛彈真有美方相助，關鍵零組件是軍規，就不必擔心戰時被切掉GPS的問題。