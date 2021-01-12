指揮中心指揮官陳時中12日公布了桃園某收治新冠肺炎的專責醫院，出現了一對醫護情侶的新冠院內感染及社區感染個案。這起事件極有可能戳破台灣防疫假象，如果補救不當，真的就如《紐約時報》所言，台灣真的是太詭異了。

這對情侶的交互感染，雖然發生在醫院執勤期間，但是並沒有交叉照顧病人，所以不是因為醫療行為而感染，不能稱之為院內感染。更應該歸咎於彼此的社區行為，所以這應該是個社區交互感染的案例。一旦定位為社區感染，接觸者匡列的手法必須既深且廣，所有可能的社區接觸必須以清零的方法普查，有限度的醫療接觸者篩查，根本是搞錯方向。

指揮中心不是不知道這方向是錯的，但就是要硬拗，因為根本不敢去面對我們根本沒有社區清零篩查的實驗室能力，及醫療動員採檢的能力。這也是指揮中心自疫情之初就存在的缺失，每次都很幸運的被硬拗過去。這次恐怕有點難了。

至於這位醫師，指揮官將其歸咎於參與新冠重症病人置管所致，因此將其列為院內感染。然而這位醫師僅為協助置管，為什麼主置管的大夫沒有感染，而是旁邊跑堂的感染，這一點指揮中心就必須好好的給個交待，怎會這麼詭異？難不成要為台灣的靈異事件再添一樁？

新冠的專責醫院是國家審核指定的照顧新冠專責醫院，一天到晚在收新冠病人。衛福部也三令五申不得出錯，專責醫院也確實爭氣，沒給長官丟過臉。這一次詭異的院感事件，專責醫院也只能默默的吞下，因為他們知道出事部屬是要扛的。

這位大夫的感染既然如此詭異，加上病毒量不高，合理的懷疑是老早就在社區得到了。只是因為顧及指揮中心沒法社區清零的軟肋，不願異輕易的冒大不諱，只好吞下。

醫界這種唯唯諾諾，為指揮中心塗脂抹粉的作為，其實是害了台灣。台灣因為沒有承認社區感染，就不願意社區清零，會讓一堆社區的接觸者流落社區，成為潛在的感染源。總有一天會找指揮中心算總帳，指揮中心要好自為之。

防疫是個科學的行為，凡事講求實事求是。指揮中心以政治考量不斷的指鹿為馬，是沒有辦法說服民眾台灣沒有社區感染，也沒法說服外人承認我們的防疫成績。這次事件指揮中心應先當作社區感染來處理，萬一真是社區感染，那還得了。另一方面可以同步測定病患與大夫的病毒序列，如果是相同皆大歡喜，若是不同，因為已經先由社區著手了，不致於擴散。忠言逆耳，指揮中心好好思量吧！

（作者為醫師、退休基層公共衛生人員）