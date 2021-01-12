台灣出現多起本土病例之後，又傳出北部地區醫院醫師和護理感染新冠肺炎，情況有越趨嚴厲的態勢，民眾也開始自覺戴起口罩，防疫似乎又回到剛開始買不到口罩時的情況，只是疫情指揮中心還是老神在在，一副兵來將擋的姿態。

其實，台灣的疫情很詭異，正如《紐約時報》所說，「台灣正常到令人毛骨悚然」。就算是澳洲音樂家和紐西蘭機師染疫情況嚴重，接觸的人不少，採檢結果都完全陰性。這次醫師染疫，院內464人採檢也都是陰性，這是什麼狀況？莫非真的是媽祖顯靈，有拜有保庇？但是媽祖24小時工作，難保也有打瞌睡的時候，萬一疫情爆發，到時，陳時中要怎麼交代？

最詭異的是，指揮中心就是不普篩，因為不普篩就沒有染疫數字，沒有數字就代表防疫成功。不做普篩之外，民眾要去做篩檢，一劑要7000元，而大陸一劑只要500元，相差13倍。而且大陸只要一有狀況立即普篩，大陸河北省成為新一波重災區，石家莊是有千萬人口，已經普篩了兩次，等於是台灣完全普篩過一次。大陸都可以，台灣不可以，陳時中可不可以說一下，這是什麼道理？

眼看著第二波疫情就要在台灣蔓延，防疫中心狀似嚴謹，卻處處不以便民為原則，讓民眾曝險於疫情下。例如，陳時中不公布醫師染疫的醫院，當然他可以用《傳染病防治法》的理由拒絕公布，但是有多少人出入這家醫院，只因為指揮中心不公布而讓這些人不知道自己有感染風險。

醫院醫師護理染疫是否已經是社區感染？陳時中定義為醫院感染而非醫院群聚，當然情況不像2003年抗煞時和平醫院，但是否已經進入社區，陳時中也沒有明確說明。疫情到了這個地步都還不普篩，實在搞不懂陳時中腦袋在想什麼！