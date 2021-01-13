眷村可說是台灣數量最多、分布最廣的歷史建築，充滿濃濃文化氛圍，見證台灣的歷史發展，其中部分眷村房舍是日本時期留下的，更具有深厚意義。各地政府及民間，近年來積極整修並活化眷村，希望留住這重要的歷史文化資產。

各縣市2000年開始，陸續登陸轄內眷村為歷史建築；民間許多出身眷村的子弟或文藝界人士，也投身眷村的保存、維修、活化、經營等工作，讓眷村搖身一變成為當地熱門景點，帶動周邊觀光經濟。

台北101周邊，全台地價最高眷村「四四南村」，質樸房舍的背景就是101大樓，充滿強烈視覺對比，成為來台觀光客重要景點。澎湖馬公「篤行十村」因歌手張雨生、潘安邦曾在此生活過，結合2人事蹟打造的紀念館及故事館，也是造訪菊島必遊景點。

另外台中市南屯的台貿五村、干城六村、馬祖二村，因住戶「彩虹爺爺」黃永阜將周邊房舍彩繪後，爆紅成為熱門景點，原本計畫拆除，在當地人士及大學生奔走下，市府保留後打造為彩虹藝術公園，人潮不斷。

全台一片眷村活化運動中，如何打造自己的特色，增加遊客的記憶與識別度，非常重要。屏東市的勝利星村起步較晚，迄今未具全國性知名度，只有青島街一帶餐廳人潮較多，如何利用歷史資產，例如將孫立人將軍、作家張曉風在此的行跡打造出風格與口碑，仍待縣府努力。