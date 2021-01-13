阿根廷的博爾赫斯，被很多人認為是諾貝爾文學獎有史以來最大的「遺珠」，因為他支持的政黨被諾委們長期不喜，博爾赫斯在中年失明後，被聘為國家圖書館館長，他曾說：天堂的樣子，大概就是圖書館的樣子。

一個人要是一輩子能跟兩個「好朋友」長期交往，我覺得此生不虛如上天堂，一個是博爾赫斯說的圖書館，另一個就是運動場，跟無法開口的「聰明人」做朋友，換個說法是上友古人，我經常提醒自己不可以心肝大細爿（偏心），出了圖書館，還要再去親近另一個跟我休戚與共的好朋友——運動場，因為新冠肺炎，運動場成了活人扎堆的地方，之所以每天非見不可，除了想證明自己不是抵抗力差的隱形患者，主要是我在張家界時，受了一位小友的影響。

#有緣千里來相會#

我跟陳家爺孫三人，是在袁家界轉乘處認識的，陳小弟跟一般好動的小學生沒兩樣，沒模仿過蜘蛛俠的男孩子，童年基本上可說是一片蒼白，他在寬約70高約150公分，曲裡拐彎的分隔欄上頭爬來爬去，一旁的爺爺跟哥哥或許早就習以為常，我這個愛四處「家婆」（好管閒事）的遠遠看著，早就準備好了警告內容。

「這裡沒有救護人員，你要是掉下來誰能扛你下山？」

爺爺跟哥哥這才聞聲回頭，等小弟安全落了地，大人們自然開始攀談，小陳說趁著暑假，帶爺爺跟弟弟來玩兩天了，準備從北門離開，問我還有哪個景點值得去？我看著超大行李箱，話說得有點猶豫：丁香榕人很少峰林很多，只是你們帶這麼個大東西會不方便。

沒搞清楚張家界出入口的遊客，經常在全長7.5K的金鞭溪步道耗去不少體力，隨身拉的行李箱常招來不少同情的眼光，小陳聳聳肩說：沒事兒。

#丁香榕裡的爺孫仨#

我第一次到丁香榕，遇到一群瑞典年輕人，大夥兒對單獨突出山體數公尺的天子座，一個個輪流拍了個夠，聽我解釋了「皇帝」（天子）在中國歷史上的必然，接著聊到瑞典人的驕傲，從volvo到Ikea，從環保聊到腳踏車代步，我最感好奇的是，瑞典是否真如村上春樹所形容的：夏天沒有黑夜，冬天沒有白天，連上帝都要為之垂淚的地方？

我還沒問清楚冬天的平均溫度都在零度以下要怎麼活動，無風無搖的晴空萬里，在天子座前方，一處供遊客休憩的水泥椅子旁邊，竟然從樹上掉下個大蜂巢，瑞典人或許沒有過這樣的生活經驗，頓時被幾隻蜜蜂嚇得急忙收拾逃之夭夭，斷後的我頻頻回首，真可惜那流了一地的蜂蜜。

行李箱最先是由小陳一人獨扛，後來下階梯時由爺爺跟他一人提一頭，我看到老闆沒空來開張的小賣部，建議把箱子藏在塑膠布下，弟弟馬上反對，我問：你想想剛才一路上總共遇到幾個人？

陳小弟也覺得我的分析有理，爺孫仨輕鬆地一路漫步，我們在天子座前閒聊，提到瑞典人被蜜蜂火速嚇跑都感到好笑，話題自然切入日常生活，我讚美爺爺人雖瘦體力不錯，年輕時一定經常鍛練，爺爺聽得懂普通話，可一口鄉音我全然沒門，得靠小陳同步口譯。

「爺爺說四清（1962年）的時候吃了不少苦，那時候一切收歸國有，勞動採計工分，一天累下來掙的四工分，最後到手的只有一工分，說四清一來，很多事情就開始弄不明白，……。」

在文革開始以前，共產黨在農村推行四清，一開始叫清工分、清帳目、清財物、清倉庫，後來改為清政治、清經濟、清組織、清思想，這是當年下鄉參加過四清工作的朋友告訴我的。

爺爺辛苦了一整天的結果，聽起來很像大象打架踩死螞蟻，性命堪憂的螞蟻是沒處討說法的，日本有句諺語：手越冷的人心越暖。意思是：經常勞動的人，對待起別人越有同理心。爺爺還說四清的名堂一開始大致能明白，後來就根本搞不清楚，別說當事人搞不懂，我這個局外人唯一能想到的，有關四清的來龍去脈，大概就像英國數學家哈代說的：呼喚者與被呼喚者很少互相答應。

#兄兼父職真難為#

我從小陳鉅細靡遺的同步口譯，看得出他是個很有責任感的年輕人，滿足了爺爺一連串的憶苦思甜後，我笑問：你們家違反了一胎化政策，爺爺最清楚的應該是被罰了多少錢？

小陳一聽很來勁：我爸常跟我弟說，「你是我花兩萬塊買來的。」

從1979到2015年，中國採一胎化政策，偷生的要被罰款，類似這種「花多少錢買來的」笑話我聽過好幾樁，我感興趣的是第二胎的反應，沒想到弟弟一開口竟然是：我哥常打我。

看得出小弟是個「家寶」，平日要負責照顧他的，是跟他相差十歲的哥哥，我無法想像一個生活重心應該是以同儕為中心的大男孩，要怎麼在生活起居跟功課方面扮演兄兼父職的角色？

想到有些年過三、四十歲的還在啃老當廢柴，大都是因為從小被家長太過溺愛，我不禁對小陳肅然起敬，看得出小陳顯然力不從心，才會用最沒辦法的辦法來解決問題，或許是聽了我要他提醒爸媽努力賺錢的同時也要注意身體，他似乎從長輩身上找到了出口，開始長江大河說起弟弟的「輝煌」事蹟。

我說：小孩要是在暴力環境下長大，以後為人處事就只會以暴制暴，弟弟知道你打他是為他好，你願意看到以後有個只會用拳頭解決問題的弟弟嗎？他長大是一轉眼很快的，可以不必動手好好溝通。

小陳低頭不語，應該是聽懂我在說他已經是弟弟的一面「鏡子」，離開時我拉住弟弟故意掉隊，「你怕不怕以後再被哥哥打？」

弟弟猛點頭，我裝出一副要傳授《九陰真經》的口吻：有一招可以保證你以後不會再被打，就是一發現自己又犯錯誤了，主動先去跟哥哥認錯。

#三人同心其利斷金#

回到放行李箱的小店，終於看到三三兩兩的遊客，陳小弟說還想看另一頭神雞啄食跟一步難行的景點，我說台階不少會很費力，問他為何非要把行李帶著？小陳笑說：那裡面是他的暑假作業。

前往「神雞」的路上，終於讓我見識到這爺孫仨真不簡單，先是爺爺跟小陳一個握行李把手一個抬輪子，爺爺不行了就換小弟，看三個大小男人如此賣力地為一個箱子汗流不止，我這個心臟病人幫不上忙，建議就地讓我幫忙看箱子等他們回來，這回換小陳犟了：沒關係，我當成練體力。

一個剛考上大學的大男孩，能帶著爺爺跟弟弟出來玩，這已是我生平僅見，竟然還把扛箱子的苦差事當成是在練身體，弟弟跟爺爺還不約而同以沉默表示贊成，見小陳又一肩扛起，弟弟很驕傲地跟我說：我哥是打籃球的。

「你讀的是體育系嗎？」

小陳騰出手擦了擦汗，「我個子不夠高，我選外語，以後想當籃球轉播。」

好不容易到了，我指著「神雞」問大家：你們說這隻雞像不像機器狗？

三個男人累得光點頭不說話，我知道眼前這個汗如雨下的大男孩，在未來一定是家裡的主心骨。千辛萬苦回到了丁香榕轉乘處，上車前我想到愛默生說的：「上天賦予你的能力是獨一無二的，只有當你自己努力嘗試和運用時，才知道這份能力到底是什麼。」我跟小陳說：你很幸運，知道自己的夢想是什麼，希望不久的將來，有機會在電視上看到你。

直到現在，我仍忘不了陳家爺孫仨用力朝我揮手道別的樣子，走筆至此，猛然發覺近來每天造訪我的第二處「天堂」，在經過籃球場時，偶爾會想起小陳燦爛的笑容，一個從頭到腳都很陽光的帥小伙。

（朱言紫/台中市）