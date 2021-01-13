美國駐聯合國大使克拉芙特訪台喊卡，其實沒有什麼好遺憾的。現實上，再過幾天美國就要政權轉移，看守政府派來的人，只有象徵意義，不可能有突破性的成就。這件事也狠狠打臉國務卿蓬佩奧，證明美台關係無形的紅線仍然存在，看來蔡英文的好運氣可能用完了。

這次克拉芙特原本來台，意義與之前美國海軍亞太情報總指揮官史達曼少將密訪不同，史達曼的行程涉及國安情報交接，按理是祕而不宣，沒想到被民進黨政府高調吹噓；倒是跟先前環保署長惠勒取消來台的狀況雷同，要嘛賣點煤搞點好處、要嘛就是打點關係、交心表態，為卸任後鋪路。

會有這樣的聯想不是沒有原因，克拉芙特任內友台是出了名的，在紐約早與台灣駐美官員多次會晤。而美國國務卿蓬佩奧日前又宣布國務院《與台灣交往準則》、《外交事務準則》，以及《外交事務手冊》中有關與台灣交往的部分無效，取消一切「自我設限」，等於幫克拉芙特來台一路開了綠燈。

看守政府來人，小心伺候便是，何必敲鑼打鼓、搖旗吶喊？克拉芙特事件應敲醒民進黨政府，否則美國新主拜登交接前吃了共和黨這麼看守政府來人，小心伺候便是，何必敲鑼打鼓、搖旗吶喊？克拉芙特事件應敲醒民進黨政府，否則美國新主拜登交接前吃了共和黨這麼多排頭，一肚子氣無處發洩，回頭還不找台灣麻煩嗎？