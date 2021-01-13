步入2021年，新台幣強勢進軍27元，漲聲不斷。回顧匯率從去年初30元步步走高，連續摜破28元關卡，似已步入新台幣匯率27元新時代；尤其美元因貨幣寬鬆政策持續走弱，全球貨幣供需嚴重失調，已對台灣產業產生全面性影響，不但匯損壓力導致利空干擾，更使得以外銷導向的傳統產業、中小企業叫苦連天。換言之，我們已面臨產業國際競爭力下滑危機！

尤其美國因貨幣寬鬆政策、大量印製美鈔，導致美鈔急速貶值，這些鈔票流向到哪裡？會不會流進股票市場？都需要密切關注。因此對於股匯市的影響、對產業的影響，政府都必須謹慎而為，妥善因應，拿出應變方法，讓全民了解未來情勢，台灣要如何往前走。不要只想著用話術、梗圖配合大內宣欺瞞百姓。

回顧上次新台幣出現27元價位，已是1997年7月29日的往事。面對從去年底以來這波強勁走升，中央銀行不是不了解衝擊的嚴重性，也曾阻升台幣多次，但似乎因此被美方盯上，甚至再度被美列入匯率操縱國觀察名單，而祗能要求民間配合，因此罕見地發文強調「穩定匯率大家一起來」，一方期防堵熱錢湧入，更期待部分出口商拋匯壓力能適度減輕。

台幣狂升，央行稱是因為供需的關係。問題是，台幣真有這樣強勁需求嗎？尤其就產業而言，台幣升值除侵蝕獲利，更導致國際競爭力下降，這也是爲什麼過往央行前彭淮南總裁與台積電張忠謀前董事長對於台幣的升貶爭議不休的原因。

簡言之，雖然高科技等部分產業在對外採購機器設備時，會因為台幣升值而減省成本支出，但相較於整體產業面衝擊，衹能說是杯水車薪；加上台灣經濟體質仍以出口為導向，因此台灣今年出口雖屢創新高，但傳統製造業卻吃足苦頭，工具機、紡織業哀鴻遍野，連電子產業都紛紛喊話匯損讓企業「做白工」。

尤其傳統產業之所以受創嚴重，更是因為高科技產業通常毛利率可以高到百分之20以上、甚至50。所以匯率如果變動幾個百分點，影響並沒有這麼嚴重。但許多傳統產業毛利率可能只有幾個百分點，一旦匯率變動幾個百分點，毛利率等同歸零，無利可圖，問題真的非常嚴重。

因此，行政單位必須要充分掌握客觀情勢，在考慮匯率變動對於產業衝擊時，更應避免匯率衝擊影響整體經濟的合理水準；尤其對傳產而言，解方固然是增加產業附加價值跟推動轉型等方案，但政府到底做了什麼？有沒有完整整體規劃？有沒有系統性投入與輔導？這些都沒有！政府不作為，口惠而實不至。如今危機當前，民進黨政府再怎麼後知後覺，也必須拿出應變方法來。

（作者為律師、立法委員）