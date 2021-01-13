美國總統川普將下台，現在已灰頭土臉。這灰頭土臉指的不光是他在大選後的失態與瘋狂表現，同樣也可以用來總結他4年來幾乎所有用來對付中國的手段，從貿易戰到科技戰，從香港牌、台灣牌到新疆牌、朝鮮牌，基本都是轟轟烈烈開場，結局不是無關痛癢，就是兩敗俱傷，或草草收場。其實，在川普之前，美國從歐巴馬時代就開始遏制中國了，經貿上是搞一個TPP，軍事上是在西太平洋第一島鏈部署重兵，強行介入。

事後回頭看，TPP被自己的接任者廢了，西太的軍事介入則面對著中國強大的反介入壓力，似將逐漸陷入進退不得的窘境。曾經是一個20世紀的全球超級強權，與一個在21世紀剛崛起的地區強權，對陣之下，竟然毫無優勢，甚至陷於左支右絀之境，其中原因除了中、美運勢的長與消之外，也與中美兩國戰略哲學之差異有關。

美國之戰略哲學有如下跳棋，直面對決，缺乏長遠思考，最多想到3步後；中國之戰略哲學則是圍棋，是全局觀，每一步都是長遠布局下的落子。不妨以近年眾所矚目的五大戰役為例解盤：

一、南海博奕：南海地處兩洋之間，又是中國南大門，為中美兵家必爭之地，一開始中方處於下風，一方面是九段線法理基礎薄弱；二方面中、美軍事實力懸殊；三方面，周邊其他聲索國易被美國蠱惑挾持。但也就是不到10年，形勢出現翻轉。中國一方面先成立三沙市，接著火速吹填造島；二方面軍事上全力強化遠洋海軍艦隊及各種反艦導彈實力；三方面外交上與南海周邊國家進行「南海行為準則」談判，並以「一帶一路」及亞投行增進互惠。現在美方除了偶以美艦高調巡航刷存在感之外，已無太多著力之處。

二、第一島鏈博奕：也是美方介入與中方反介入之間的較量。上世紀末之前美方在此區域一度如入無人之境，但此一形勢在2001年南海撞擊事件後出現了拐點，中方除了強化海、空及火箭軍的反介入能力外，還有幾個關鍵布局，分別是宣布東海防空識別區、釣魚台常態巡航，及時對台灣周邊例行密集巡航。對應的美方正積極將琉球部分軍力後撤至第二島鏈的關島及澳洲的達爾文港，足以顯示形勢亦在翻轉之中。

三、自貿區博奕：相對於美國的「去全球化」，中國起步雖晚，但全球化的一步一腳印卻很穩健。1979年開始改革開放，2001年進入WHO；之後先與港、澳、台分別簽訂CEPA及ECFA，接著與東南亞建構10+1 ，並在此基礎上發展10+3；最近又完成了RCEP及中歐CAI的談判。如此一來，亞歐大陸一東一西的一體化就基本成形了。

接下來，將會在「上海合作組織」的擴容（目前已有中、俄及中亞、南亞共8個成員國，另在排隊等候加入的包括以色列、沙烏地阿拉伯、伊朗等16個國家）及轉型（朝向經貿一體化的方向），以及中國與《非洲自貿協定》（AfCFTA）的整合上努力，最終完成中國版全球化的大格局。

四、太空博奕：面對美國在全球導航及國際太空站上的杯葛，中國在相關領域中奮起直追，目前已在北斗、月球、火星探測及國際太空站各方面取得與美國勢均力敵的地位，在量子衛星上更已領先美國。

五、香港博奕：面對西方勢力介入香港政局，在反送中暴亂後，中方通過全面摸底，全面掌握狀況，再進行《國安法》立法，最後謀定而後動，一舉撥亂反正。目前美、英勢力已無著力點，正在出售美國駐香港領事館相關房產。

五大戰役之後，仍在進行中的則是台灣博奕。美國招式頻繁，今天一個軍售，明天一個官員訪台，都仍是跳棋走法；中方則在持續強化軍備外，將進行「國統法」立法及《國防法》修法，雙方對招結果如何，就由歷史來給答案了。（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）