在北京要擁有一輛車，首先得先「搖號」。北京有一位好朋友，十年前搖車牌號，第一次就中了。可是當年她不知哪根筋不對，竟然放棄了，後來年年參與搖號，次次槓龜，現在仍然是無車一族。

「搖號」是什麼意思？很多台灣人聽到這個詞，一頭霧水。一輛車要開上路之前，要先有交管部門發放的車牌照，這點我們都知道，但汽車牌照在北京、上海等大城市，絕對是「稀缺資源」！必須透過抽籤才可以取得，這就是所謂的「搖號」。

北京自2010年12月23日起，實施《北京市小客車數量調控暫行規定》，成為大陸第一個購買轎車上牌需要搖號的城市，後續上海、廣州、深圳等城市也跟進，現在連許多二線城市的車牌也要搖號了。

至於北京車牌中籤率有多低呢？2011年首輪搖號的中籤率是1：12，之後逐年攀升，到2020年10月的最新一期指標配置，中籤率已降低到1：3120。也就是說，過去12個人當中可以有1個人中籤，現在則是要成為3120個人當中唯一的那個幸運兒，才有機會得到車牌照。這也難怪，北京那位朋友當年一抽即中，以為得來容易，卻想沒到資源越來越少，需求卻是越來越大。

搖號是為了限制北京市內車輛數量增長，以降低城市交通堵塞情況。十年來成效如何呢？

根據官方數據，2020年大陸汽車量達2.81億輛，其中北京以603.2萬輛位居第一。由北京交通發展研究院發佈的北京交通發展年報顯示，北京交通擁堵係數從2010年的6.14降至2019年的5.48，屬於「輕度擁堵」。

不過，與其看交通擁堵係數值，不如親身感受。那位始終再也沒抽中籤的朋友說，在北京市內有車也開不起來，前不久她從北京市中心去了一趟通州，去程搭計程車，花了100元人民幣，費時50分鐘，回程搭的是地鐵，僅花了6元，費時40分鐘。但話說回來，哪個大城市在高峰時間不堵車呢？

北京車牌資源的稀缺，形成了包括「車牌租賃」、「假結婚過戶」、「訴訟過戶」等光怪陸離的現象，報載有人為車牌買塊指標，在兩年內結離婚28次。

昨天看到網上新聞，今年開始，北京開始實行搖號新政，增加了以「無車家庭」為單位搖號和積分排序的指標配置方式，並且調整了家庭新能源指標占比，2021年新能源小客車配置指標數量的60%優先向「無車家庭」配置。

規則最主要的變化是，一個人名下只能有一個車牌，多的必須轉讓出去，總體上是利好本地無車家庭。但總量沒有變化，北京車牌仍是稀缺資源。

北京那位朋友說，她已經用一家三口組成的無車家庭指標申請搖號，但不知積分如何傾斜。我建議她購買新能源車，但她並沒有購買的打算，「因為北京車太多了，市內交通地鐵倒是很方便，沒車出行半徑受限。想要車主要是想自駕游，新能源號牌對我們意義不大。高速上沒油了加油方便，可是充電得多長時間？」

「我覺得未來新能源車是趨勢，現在也有快充技術，普及可能還需要一點時間。」

「未來是多久？搖上新能源車，就得放棄普通車搖號，而且是10年內不能參與。還必須買。」

看著特斯拉、蔚來、理想、小鵬汽車的股價直線上升，大陸新政也利好新能源車，但我們這些在外面生活的人，只是照著數據看著新聞解讀大陸政策，而他們實際就在那塊土地上生活的人，也許對經濟的發展前景有更直觀的判斷，對政策的限制有更切身的體會。

我於是不再繼續新能源車的話題，改問她當初為什麼放棄中籤號。

她說，當時沒想到會這麼難，而且她原先住在武漢有車，車是武漢牌照，「從武漢遷出後北京不讓入，說不達標，時間耽誤一下就錯過了。誰想這一放棄就十幾年再沒搖上呢。」

「當初第一次搖就中了，得來太容易不知道珍惜呀。」（盧虹/台北）