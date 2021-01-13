川普是毒瘡，美國養癰貽患；川普是猛虎，美國養虎遺患；川普是大奸，美國姑息養奸。這個癰、這頭虎、這個奸是如何被養大的？

川普原本就有成廱、成虎、成奸的潛能（或者本來就是），4年來美國的政治體系猛餵他吃大力丸，他天天進補，快速長大，而能濫用總統大位播毒、吃人、犯科。

美國有人將他定性為「願意使用暴力來實現其種族民族主義目標的威權主義者」，這個說法大抵不錯，但未涵蓋川普惡質性的核心，也未解答美國這個大廚是如何把他餵養成這種體質的？

看看暴民攻進美國國會前一刻，共和黨那幫為增加自己下屆參選總統籌碼而蹭川、舔川者的嘴臉，他們明知沒有系統性選舉舞弊，卻仍跟著川普的魔棒起舞，評論家痛責「足見其不惜借人民屍首作其仕途踏腳石的卑劣」。

共和黨政要4年來搶著喝川普奶水，什麼是非、正義、公理都可拋，政治對立造成的兩黨撕裂，更使共和黨人唯黨利是問，一票右翼媒體與社交媒體甘為助紂為虐。

眾議院提出總統彈劾案後，足有明確事實證明總統有罪，但除羅姆尼之外，所有共和黨參議員都投票反對為彈劾指控定罪。沒有他們撐腰，川普不致暴衝到此程度，暴民也不致如此囂張。

政客無德只是助川普為虐，但川粉陣營如此龐大，氣燄如此囂張，就不能不從當前美國社會所罹病症探源。號稱民有、民治、民享的美國，做為骨幹的民主制度早已被利益團體蛀食，大資本和權勢集團多方綁架，金錢政治掛帥，民主助長經濟的果實被少數人劫奪。多數民眾哀苦無助，只能望著野心政客畫的大餅期盼「改變」，讓川普這種民粹煽動家得以擷取大位，肆無忌憚地利用並加深社會的撕裂謀求個人政治利益。

對立的政治、撕裂的社會又被碎片化的同溫層傳播型態推波助瀾，經由媒體繭房效應的擴大，政治益加極化，人民的政治態度越加固化，甚至造成民粹與反智的結合，致使政治煽動家運作的空間更大，蠱惑效應更可觀。

川普掌握美國分配不均導致越來越嚴重的貧富懸殊等病灶，利用民粹方式包裝為反菁英的戰鬥，利用選民長期厭惡盤踞在華府爭權獲利的兩黨建制派政客，巧妙地以商人身分偽裝為超脫傳統左、右意識形態的「政治素人」，同時將痼疾的問題外部化，煽動人民對於移民、有色人種和中國等外部勢力的仇恨，從中牟取個人政治利益。

他煽惑民粹主義為自己帶來個人魅力，咬住美國貧富懸殊、白人處境滑落、美國地位下滑、經濟衰退、資本無序擴張等問題，大肆吸血。他擁抱「驕傲男孩」、新納粹、匿名者Q等白人極端民粹主義和懷疑論主義，並在其4年統治下，將極端政治推向高潮。

川普的粗暴、反智與虛無只不過是危機的冰山一角，他執政4年荒腔走板卻選票激增，顯示美國社會病症日益嚴重，政治文化趨於卑劣，政客愈益無品，人民更加憤蠻。這正是民粹主義滋長的絕佳沃土，川普深諳運用與劫奪之道，他利用美國的失敗獲取自己的成功，最後以自己的失敗把「山巔之國」推向深淵。美國的政治社會養大川普，他不感恩圖報，反而摧折國家，美國養老鼠咬布袋，再不悔悟，恐將遺害萬世。