北部某醫院醫師及女友護理師確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日下午慎重召開記者會，公布醫護足跡包括大江購物中心，晚間更正沒去過，13日下午再更正有去過。不過上午桃園市長鄭文燦已搶先公布女護理師有赴大江，按陳時中以往對公布疫情嚴謹態度，應立即查辦鄭文燦！

鄭文燦不但12日先公開相關商家消毒防疫措施，13日上午更在防疫會議打臉指揮中心，證實女護理師有赴大江，消毒並沒有錯。

鄭文燦還「提點」指揮中心，「昨天只公布醫師足跡，護理師也有去過大江！」而陳時中下午的記者會秀出最新足跡看板，證實鄭文燦所言為真。鄭文燦是地方首長，可以搶先公布且糾正指揮中心嗎？

依《傳染病防治法》第8條規定，「傳染病流行疫情之發布，由中央主管機關為之。」因此公布確診醫護足跡係中央流行疫情指揮中心權責，鄭文燦雖是地方首長，依法不能自行公布，至於指揮中心要公布醫護足跡到多大、多久範圍，以目前指揮中心運作模式，就是陳時中說了算，地方首長先披露防疫訊息就有違法之虞。

這樣的運作方式最有感的地方首長，非台北市長柯文哲莫屬。柯文哲受訪時大吐苦水，因去年他講出衛福部要設陽明檢疫所訊息，就被批「逆時中」，1450網軍紛紛跳出來打「有陰謀」，他為此隱忍了一年；另一個被衛福部示警差點挨罰的是台北市議員徐巧芯，因中央與地方防疫步調不一，她在臉書公布了違反防疫規定的紐西蘭籍機師足跡，被要求撤文否則開罰。

按照指揮中心執法標準，鄭文燦搶先公布確診者足跡還打臉指揮中心，如此膽大妄為「逆時中」，理應立即追查洩密者。陳時中當然不會這樣做，因鄭文燦是民進黨大阿哥，極有可能是2024年民進黨總統候選人，指揮中心對鄭文燦所為充耳不聞，陳時中還以徐巧芯「好像也沒有被罰」為例，辯解他的標準都一致。

這就是陳時中高明之處，所謂標準都一樣，就是完全依照他的標準，只要是「自己人」所為就沒洩密問題。媒體人周玉蔻12日7點就在自己的廣播節目把重點疫調資訊全部爆料，陳時中在記者會中雲淡風輕的回覆，這節目他沒有看，如有相關人舉報依法處理，這與指揮中心先前對徐巧芯的嚴厲態度，真是天壤之別。

因此，陳時中不但不會查辦鄭文燦，當媒體詢問足跡公布落差怎如此大？他還會繞圈子自我解套，強調每人記憶都會有落差，他記憶算相當好，還邀記者比一比複誦近3天行程準確度。如此政治正確的指揮官，說明了陳時中為何能坐穩防疫神壇這麼久。（作者為資深媒體人）