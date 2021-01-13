在新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，世界經濟陷入低迷，經濟全球化遭遇逆風之際，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的簽署，引發熱議。有些國家認為有助於全球經濟復甦，有些國家則擔心中國將強化在東南亞的勢力擴張，而台灣政府則刻意淡化，宣稱早就超前部署，做好調適並積極尋找突破之道（加入CPTPP）。事實上各國在考量是否加入區域經貿合作圈，主要係從自己國家利益出發，同時尊重對方的利益，求同存異，避免意識形態之爭給區域合作造成政治障礙，才能創造互利共享的局面，台灣亦不能例外。

RCEP整體標準雖不及CPTPP，但實施後不僅將強化成員國間的產業鏈分工，讓產業鏈更為完整緊密可帶動當地就業及經濟成長，產品流通將更為便捷，會對亞太各國經濟發展起拉動作用，也將進一步提升亞太經濟在全球經濟中的分量。中日韓GDP合計占全球20%以上，占亞洲70%以上，未來中日韓三國的經貿能否因而更密切融合將會是擴大RCEP效應的一大關鍵。台灣官員不能只提關稅減讓部分。

亞洲地區是農漁業的重要生產基地，也是世界重要的農產品貿易市場，2019年RCEP成員國農產品總產量占世界的比重約為20.1%，多數成員國視農產品為敏感領域，在兼顧各國不同需求情況下，也取得一定的成果包括：進口關稅的削減甚至歸零（2019年日本平均關稅4.4%，其中農產品平均關稅達15.7%，未來日本六成以上，中國八成以上的農產品將互相取消關稅）可大幅降低生產成本提高獲利；取消農業出口補貼補貼，回歸市場機制（維持一定的農產品配額）；可吸引該區域以外的投資者前往設廠，作為向其他地區(尤其中國大陸)的出口轉運站。

另外，提高通關效率及檢驗檢疫規定更加透明化（如要求生鮮水果等易腐貨物6小時內通關等），可提高生鮮農漁產品跨境流通效率；採原產成分累積規則，可提高協定優惠稅率的利用率，便於企業在區域內進行採購；服務貿易及投資領域主要採負面清單（非禁即入）的開放方式，有利於企業在區域內的產業鏈佈局，提升參與國際農業合作機遇（目前RCEP所吸引的外國直接投資，只30%來自區域內部，仍有很大增長空間），未來區域內從事農產品進出口相關企業將迎來更多的商機，台灣企業及廠商應儘早布局。

加入區域經濟合作帶來的好處，越南是個典型的例子。該國2020年經濟成長2.91%（2021年經濟增速有望達到6.8%），農業領域成長2.68%，尤其水產品透過「歐盟越南自由貿易協定」（EVFTA）、「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)以及與韓國、日本和東協等主要市場簽訂貿易協定，讓該國水產品在這些市場上變得具有競爭力，去年上半年雖然受到COVID-19大流行影響導致出口大幅減少，但自7月後出口開始逐步回升，2020年水產品出口總額將達85.8億美元，未來再加上RCEP、越英自由貿易協定等助力， 2025年水產品出口額希望能達到120億美元的目標。該國2020年稻米出口也超越泰國，成為全球第二大出口國。

這對於同樣以外銷為主的台灣農漁產品，將產生連帶影響（如農漁產品貿易轉向效應，而中國仍是台灣農產品出口的首位等），蔡政府推動新南向政策不能一廂情願，必須重新調整，尋求正確的切入點以免徒勞無功。近年來面對產銷失衡或經濟自由化衝擊，蔡政府慣性反應便是紓困補貼並把責任推給中國打壓，而不是協助產業轉型或升級，這樣的作為只會讓台灣經貿更難走向國際。畢竟經濟是做衰不是被唱衰的！

（作者為農漁經學者）