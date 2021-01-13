國民黨市議員羅智強發起「公投連署，縱騎台灣」，騎上風火輪衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案第二階段的連署份數；民進黨也安排總統蔡英文下鄉行程，幫行政院長蘇貞昌紓解萊豬壓力。這場萊豬延長賽兩大黨在地方基層開打，直接衝向2022選舉而去，究竟誰占上風？

對國民黨而言，萊豬延長賽至少要打到8月28日公投日，期間跨越即將來臨的黨主席改選，有意競逐黨主席者當然會把握這個可以凝聚支持者向心力的機會，全黨總動員猛力揮擊。

對民進黨而言就不妙了，一方面錯估萊豬效應不致影響2022九合一選舉，若打萊豬延長賽顯然會在地方基層發酵，萬一公投結果又受挫，無異是2018年大潰敗噩夢再現，閣揆蘇貞昌疲軟老態畢露，恐怕撐不到夏天。小英下鄉到新北市，主動提起要避免重蹈2018年敗選，理由在此。

朝野「萊豬延長賽」的風向變化還有變數，美國總統拜登上台，小英總統梭哈BTA、CPTPP能否翻盤，否則台灣人忍氣吞萊豬就白吃了？