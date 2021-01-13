國內爆發新冠疫情醫院內感染，甚至可能已出現社區感染，引發民眾恐慌，急切想要知道究竟是發生在哪裡的醫院？然而，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥第一時間竟然是否認，甚至直斥為謠言，這明顯是說謊。

在網路傳得沸沸揚揚後，指揮中心不得不對外說明。但是指揮官陳時中仍堅持不肯透露區域，只肯說是「北部某醫院」。其實親綠媒體和名嘴早已揭露「桃園」兩字，而後桃園市長鄭文燦也公開表示桃園出現2例，並宣布一系列相關措施，直接證實所謂的「北部某醫院」就位在桃園。

鄭文燦話都講得那麼明白了，陳時中還在「北部」來、「北部」去的，真是笑死人了。難怪網友大酸，三國故事裡的「桃園三結義」應該改為「北部三結義」，因為「桃園」兩字是指揮中心的禁忌。

除了對醫院所在區域諱莫如深之外，陳時中對公布確診者的足跡也是全憑一己的自由心證，常有前後矛盾之處，但外界完全無法置喙；甚至指揮中心所公布的桃園確診者足跡，還被鄭文燦打臉。

去年8月蔡政府暴衝式開放萊豬，造成民怨高漲。地方政府為了替民眾的食安和健康把關，堅持萊劑要零檢出，中央不但不願意協助地方政府，反而處處掣肘；行政院還恫嚇地方政府，表示誰查緝就法辦誰，簡直是莫名其妙到極點了。

這次的醫院院內確診案，要不是因為是發生在民進黨執政的桃園市，相信陳時中肯定也會不斷刁難。看看去年韓國瑜還是高雄市長時，關於磐石艦官兵疫調一事，陳時中一路架枴子、說風涼話的嘴臉，就可知其用心之惡。

從萊豬到桃園確診案例，地方政府都比中央更積極、專業，表現得都比中央給力太多了。蔡政府真是既兩光又漏氣，丟人現眼。