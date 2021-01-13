在疫情的肆虐下，全世界一片淒風苦雨，悲慘的度過了2020這個百年未見的凶年。而在可預見的2021年，也非完全的否極泰來，端看各國領導人是否能以智慧與勇氣，發揮堅忍不拔的毅力，在逆境中闖出一條活路。這絕非易事，但是也並非不可為，考驗著世人，自然也考驗著多難興邦的兩岸人民。

對於台灣人民來說，已很明顯的看出，一個口說「謙卑、謙卑、再謙卑」，實質上卻是「驕傲、驕傲、更驕傲」的專制獨裁政體，正一步步將台灣人民帶入兵凶戰危的死局之中而不惜。對這個已創關閉媒體惡例、開民主倒車、悖逆民意與民主的民進黨政權，2021絕對是會進一步陷台灣人民於萬劫不復、較諸2020更為悲慘的極凶年。

以目前來看，2021蔡英文勢必要面對迎面射來的三支箭：萊豬進口、核食進口與兩岸貿易戰。開放美國萊豬與日本核食進口，雖然台灣民意有高達70％以上的反對，但是蔡政府已決定罔顧民意，一意孤行。打著藉此提升台灣國際地位的虛晃一招，決定視台灣民意為無物，由此而來的開放進口決策就毫不意外了。可憐的就是當年投票支持她的台灣人民了。如今呼天不應、叫地不靈，又奈何得了誰？目前地方政府正準備與蔡政府打憲法官司，最後結果難以預料。不過，至少萊豬已經重創台灣人民對蔡英文的支持與信任，應是不爭的事實。

而另一支更為凶險的斃命箭，就是大陸當局是否決心要發動兩岸貿易戰，以大量減少台灣從兩岸經貿中，每年賺取高達1千餘億美元的順差，達到「經濟窮台」的終極目的，頗值得觀察。大陸當局已深刻體認民進黨台獨政權親美抗中的心態，絕無改變的可能。在這種情形下，如果還要顧全大局、還要體恤台灣人民免於窮乏的困境，實與養虎為患無異。同時，容許台灣繼續從兩岸貿易中賺取巨額順差，大量購買美國軍火武器，等同壯大台獨勢力，為兩岸終極統一大業憑添障礙，自是不能消極坐視，兩岸貿易戰因此已是箭在弦上，形成一觸即發的局面，是意料中，也是大陸當局「不得不」的必然選項。據悉，大陸有關部門正在擬定除了高科技產品以外的一般民生物資從台灣進口的清單，可能會先從這些物資的進口大陸採取加稅抵制的行動。

在這樣嚴峻的情勢下，台灣人民必須自求多福，抱持戒慎恐懼心理，對大陸與美國的貿易戰不可幸災樂禍，更不可以「兩岸關係不好，台灣經濟仍然會好」的心態，高調認為2021台灣經濟成長率仍將高達4.2％，甚至嘲笑大陸當局至今不願發動兩岸貿易戰、仍存「婦人之仁」的慈悲。相反的，台灣人民務必要從中華民族整體利益著眼，哀矜勿喜，發揮同胞愛，讓大陸人民能感受到誠摯的善意，或許能贏得大陸當局以蒼生為念的不忍之心，使台灣人民或能倖免於此劫數，才是上上之策。

辛丑年絕非平安年，也非慶餘年，而是貨真價實的凶惡年。在萊豬、核食、疫情的天災人禍持續「毒台」的同時，如果再迎來兩岸貿易戰的「經濟窮台」，台灣人民能否承受如此嚴厲的打擊，實在難以想像。尤其，疫情在疫苗問世之後，能否得到控制，亦在未定之天。我們不可等閒視之。台灣人民唯有持盈保泰，以萬全的準備待不時之變，還要謹記「處變不驚」明訓，心懷「覆巢之下要有完卵」的明哲保身之道，不與此背離民意的台獨政權共存亡，方為明智之舉。

（國立高雄科技大學前校長）