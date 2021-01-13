一場全台醫生新冠肺炎染疫首例，一些民粹又到處情緒獵巫和胡亂貼標。防疫是醫學和科學，別再隨著政治人物的「超前部署」或「料敵從寬」被帶風向了！

情緒和理盲的最大後遺症是，政治人物輕易藉言「料敵從寬」躲過危機中應有的作為，或誇言「超前部署」犧牲一切相關的權益。這種便宜的行政偷懶豈能見怪不怪！

跨年活動辦或不辦是個好案例。活動前，英國變種新冠病毒席捲全球，長榮航空紐西蘭籍染疫機師在台趴趴走，各縣市首長紛紛料敵從寬，取消大型活動。台北市長柯文哲硬是拂逆民粹，撐到活動前一天，大膽宣布活動照辦，很多人不以為然，等著看好戲。

當晚台北101大樓的全民迎福跨年煙火畫面，向全世界展示台灣揮別2020，勇敢前進2021的精神；現場群眾守法帶口罩的影片也在社群瘋傳，按讚比率超過90％，讓世人深切感受台灣卓越的公民素養。

風險飆高，危機當前，辨還是不辦確實是決策的兩難。一邊是民眾健康和社會安全；一邊是民眾歡樂和經濟收益，表面看似對立，其實有它的交集。隨意冒險是危險，不敢冒險也是危險。全民期待的行政首長正是那些敢逆風而行、迎濤衝浪的人物。

放眼今年經濟展望，疫苗仍是關鍵，但復甦與代價並存。成大醫學教授張志欽、劉明毅建議政府適時建立或展現新冠疫情風險溝通能力，凝聚全民科學決策的共識，共同面對險惡的新冠疫情難關。我們不能因為全台首例的醫生染疫又慌亂成一團。

「超前部署」的真義是經由系統思考環境的現況和未來發展，並評量相關資源、資本和能力後，將它安置在最適位置，以創造最佳產出。而完美無缺是道德的理想，可以做為精神的指標，但不能做為行動的綱領，否則，「料敵從寬」反而會造成在危險前自我受限的不作為。

風險和危機是一牆之隔，關鍵是有無精準判斷和精確預防。隨意冒險是危險，不敢冒險也是危險。接下來正值春節年貨旺季，人多、錢多、貨多、活動多，此時此際特別需要兼籌並顧，柯文哲說：「不要被不理智的恐懼打敗」是對的。

政治考量，討好民粹，有點智商的人就可做到。美國前總統歐巴馬說：「做為總統，我要做民眾想做的事，也要做總統該做的事。」大家面對當前疫情，何仿想想有誰是你要的政治人物。

沒有科學依據的冒險是投機，有理性推論的冒險是投資。作為中央和地方首長，面對疫情的行政決策至少要包括：市民健康、社區安全、經濟景氣、民眾心理。更重要的是，決策必須依據科學、理性和邏輯的疫情專業判斷，而且有相對防護防疫的配套措施。天佑台灣！我們就讓防疫回歸理性、科學和專業吧！

（作者為國家公益發展協進會理事長）