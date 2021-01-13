屬於人民的權利，不容政府剝奪。民進黨在野時既成日高喊公開透明，那就不應該在醫院爆發新冠肺炎傳染之際，隱瞞事發醫院資訊，讓人民失去選擇就醫醫院，自行降低感染風險的權利。

發生醫生遭患者感染的事，大家都是不捨，民進黨政府也針對大家的不捨，要大家疼惜醫護人員，表面上是要疼惜，實際上有堵大家嘴的強烈嫌疑。不捨歸不捨，從這次的事情當中也可以看出現行的防疫機制確實有破口，既然在治療的程序中就有風險，憑什麼說後續的消毒程序就一定100％完美？難道人民就不配知道是哪家醫院，不配擁有就醫的選擇權，不配自力救濟趨吉避凶？

不只如此，人民如果不能確切知道是哪一家醫院有問題，那就是所有醫院都少去，對各家醫院的收入都會造成影響。指揮中心遮掩當事醫院的作法，對桃園市其他醫療院所無疑也造成了一種不公平。事實上，若我們抽絲剝繭，一樣能找到一些線索。依據去年12月20日的蘋果即時新聞報導：「有讀者投訴，衛福部桃園醫院的病毒自費篩檢門診，並未與一般門診區隔開來，而是由內科和家醫科門診兼著做，一般病人和自費篩檢者交錯進入診間。」

3周過去了，依據1月12日中時電子報報導：「蘋果新聞網上月報導指出，事發醫院檢疫門診與家醫、一般門診並未分離。」等於說中時電子報暗示這次的染疫醫院，與上月蘋果報導的醫院有關聯，而截至1月13日上午10點為止，指揮中心也未出來駁斥中時報導。大家智商都不笨，兩篇報導對照看，都能得到一些思考。

除此之外，政府只替醫院遮掩，不替當事人去過的店家，諸如IKEA、星巴克等遮掩，對這些店家也有不公平之嫌。指揮中心甚至還鬧了個烏龍，本來說當事醫師有去大江購物中心，後來說沒有，「可能誤把入帳日當成消費日，誤列足跡有到大江購物中心。」但之後桃園市長鄭文燦又說當事醫師的護理師女友有去，整個一團亂、倘若最後真的證實大江購物中心是無辜的，那大江購物中心是否可申請國賠，請求賠償1月12日的業績損失？這可是千萬營業額！

滿遭損，謙受益。權力者可以發動網軍鬥不同意見者，用濫情理盲的口號把所有質疑聲音罵成不體恤醫護人員的混帳，也可以高高在上自誇，但病毒是不講道理的，不會看誰是神就自動繞過去。

望政府好自為之，勿把疫情永不爆發視為理所當然，對於部所屬醫院，要充分運用直屬權力把醫院管好，對於私人醫院也要發揮監管的效果，勿讓同樣的憾事再發生，不只如此，更要用最快的速度引進疫苗供醫護人員施打。以色列都已經有21％的國民打過疫苗了，美國也已經打900萬劑疫苗，我國還停留在醫護人員努力自保的局面，實在有愧於人。

抗疫的路還很長，人民或許能忍政府的不公開透明於一時，但絕對不可能長久忍受下去，政府還是別低估人民智商比較好。

（作者為網路媒體工作者）