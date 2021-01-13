藍綠雙帥蔣萬安與吳怡農近日都有聚焦媒體的操作，蔣聚焦促轉會及相關條例，吳則參選民進黨北市黨部主委且上節目陳述自我期許。由於上屆立委兩人在同選區捉對廝殺早就具話題性，2022北市長選舉是否再度對決又是焦點。從細部操作來看，兩人動作確實都充滿謀略及前瞻性，已就戰鬥位置，後續互動深具可看性。

就蔣萬安來說，他提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，明定威權統治時期不當沒收人民財產的返還辦法及擴大適用罪名，更直指促轉會成立3年多，雖陸續撤銷有罪判決，卻遲沒返還財產，所以他提案提供明確法源依據，期待凸顯財產返還的急迫性。畢竟不論是戒嚴還是威權統治時期，綠營總是會直指「兩蔣」執政的不是，甚至將此做為選票提款機，而國民黨對此的論述或反制總是理不直、氣不壯，無法訴求社會廣泛支持，確有盲點，甚至變成蔣家第四代蔣萬安從政的「原罪」。

但蔣針對這外界看是他最弱的直球正面對決，不僅展現氣度格局，也顯出面對歷史負責的勇氣，給國民黨另個策略操作的方向，光這點就能加分；況且他若要競逐高位，勢必會有綠軍藉此對他軟土深掘，蔣此舉等於先對這「必考題」進行反制消毒，即便可能遭到部分深藍群眾誤解或質疑，但此策略，訴求中間及淺綠選民的拓票效果仍會存在，遑論深藍群眾對蔣家仍有感情的情況下，蔣的選票鞏固及擴張當無懸念，著實為其進取台北市長打下基礎。

至於吳怡農，千呼萬喚始出來參選民進黨台北市黨部主委，除了凸顯從政的企圖心外，意味民進黨有計畫且系統性地進行永續執政的布建，更形塑了吳怡農作為綠軍新生代一哥的印記；畢竟吳上屆立委雖敗給蔣，但雖敗猶榮且凝聚了大批粉絲向心力，就連參選黨部主委，不只對手退選，媒體報導的陣仗已不輸民選首長，政治能量已悄然累積中。

特別是還未上任，卻已有定見，宣布不參選明年台北市長而專心輔選，並劍指2024年立委，此策略亦頗明顯。一方面可持盈保泰、蘊積能量，畢竟明年市長選舉，蔣來勢洶洶，柯P陣營黃珊珊也有出馬意向，民進黨似乎也開始擘畫大咖空降，變數複雜無法掌握，加上自己仍無充分的政治歷練，與其強出頭還不如多養望；另方面插旗2024立委，由於主委的操兵歷練，甚至根本不用局限特定選區，使他的自由度更大，勝率更高。

吳怡農雖有策略考量及企圖心，卻顯露幾個風險。第一，吳參選北市黨部主委，外界多認為是高層意志，特別是顏聖冠退選，更會被質疑高層為吳鋪平了康莊大道，當然折損他的「壯闊」氣魄；第二，他在節目中斬釘截鐵說要為明年黨的市長候選人輔選，自己要參選2024年的立委，但問題是，政治局勢瞬息萬變，若屆時高層執意要他參選市長，他豈不食言而肥？

蔣、吳二人雖各領風騷，但以現階段來說，若真對決，蔣的風險較低，可望稍微領先。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）