大溪老城區轉個彎，走到仁愛路上，人潮變少了、街景更雅致，而藏在仁愛路上有一家店門口立著很文青字體的旗子，上頭印著小時光涼麵，引人一探究竟。這是自軟體工程師退休的李如平，為了陪伴女兒創作，加上自己很回味幼時眷村口味的涼麵，於是自己研究了多時，才推出這道充滿回憶與親情的小時光涼麵。

這道小時光涼麵上頭撲滿現切的小黃瓜片、紅蘿蔔絲，淋上用純芝麻醬調製的醬汁，再添一點點手工陳年醋，一點點的薄鹽醬油，盤緣放著一小搓自製辣椒油，吃上一口，清新爽口的麵體裹上看似清淡實則濃郁的芝麻醬汁，滿嘴香氣迸發卻又溫潤可口，還有一點點青花椒、大紅袍的微微辣勁層次推進。

李如平笑說涼麵的靈魂就在於純芝麻醬汁，自己煉的辣油則是畫龍點睛的功用，辣油使用了多種川味香料，像是大紅袍與青花椒等，才能帶出整體的香氣。此外，食材都選用新鮮並冰箱保鮮，確保食用安全。

涼麵的名稱就叫小時光涼麵，李如平解釋，因自己就是大溪眷村長大的孩子，高中之後就離鄉背景求學、工作、成家，自軟體工程師職位退休後，因喜歡動手做料理，加上陪伴女兒，於是想要找回幼時的飲食滋味。

李如平賣涼麵也賣手工水餃，更限量推出烘焙品，是當地熟客才知道的好味道，常常麵包糕點還未出爐，就已被饕客們預定光光。李如平笑說，回到大溪是為了生活，做料理販售非營利為目的，用料自然講究。