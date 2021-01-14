「團體迷思」也稱為「團體盲思」或「集體錯覺」，是一種心理學現象，意指團體在決策過程中，由於成員傾向讓自己的觀點與團體一致，因而令整個團體缺乏不同的思考角度，不能進行客觀分析，提出不同意見者甚至遭受團體成員的忽視或隔離。

團體迷思可能導致團體作出不合理或不良的決策。部分成員即使並不贊同團體的最終決定，但在集體迷思的影響下，也會順從團體。

民粹主義、種族歧視、性別偏見、網路酸民……群眾的盲目、自欺與集體暴力究竟是怎麼形成的？

本書作者為當代英國資深媒體人克里斯多福．布克，他在書中重新整合了群體心理學創始者古斯塔夫‧勒龐（Gustave Le Bon）及美國心理學家歐文‧賈尼斯（Irving Lester Janis）的研究，提出團體迷思的三大特徵：

1│團體信念並非根據客觀現實，而是基於想像或虛構

2│團體成員的信念必須與團體領袖的信念一致

3│不接受異議，也不願溝通，必要時還會攻擊異議者

本書以生活、政治、社會、歷史各領域的重要事件為例，並聚焦在性別、種族、地球暖化等議題上，深入說明團體迷思造成的群體幻象之本質及其影響。作者指出：我們必須深究這種心理現象的根本原因，才能避免被團體迷思入侵，否則人們將與現實脫節，把自我淹沒在群體意識之中，從而對他人產生各種形式的壓迫、偏見或歧視。唯有破解團體迷思，才能不被盲目的群眾左右，重拾理性與獨立思考的能力。