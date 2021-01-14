徐教授說的第二件事：「頑固而又非常自私的整編政策」是指抗日勝利之後，國民黨一方面將非黃埔系統的「雜牌軍」解散，另一方面遣散日本留下的「關東軍」和「偽軍」；於是林彪接收了「關東軍」，劉伯誠接收了大部分的「偽軍」，成為共軍的主力部隊。

在楊鵬看來，這一點是國民黨整體錯誤政策的一個環節。當教育部宣布，汪偽學生的學歷，一律不予承認。理由是：他們所受的乃「奴化教育」。這事情引起了極度的反感。汪的中央軍隊全部學生由校長帶領，一夜之間，渡江投共。不久，汪的最精銳部隊，第一方面軍，由王耀武司令帶領，從蘇北奔向山東，投入新四軍懷抱。隨著第二、第三面軍也奔向共黨陣營，總數應為四十萬人。外界宣稱六十萬人。在此之前，陳誠在東北解散所謂「雜牌部隊」二十萬人，也被中共伸出雙手，迎接而去。這對國府而言，是多大的損失！對中共而言，又是多大的收穫！

日語是台灣人教的

政府自重慶還都，政府正式宣佈「偽學歷」一概不予承認，理由是「奴化教育」。由政府設立「臨時大學」補修一年課程，方能轉入其他大學。這項措施，等於是在所有學生頭上貼上「偽學校學生」的標籤，心理上受到極大傷害。「臨時大學」的課程著重政治教育，要大家重讀三民主義。其實在汪政府時代，三民主義及忠黨愛國的課程也是必修的科目。

總理遺囑原是汪精衛手筆。三民主義之體系一書係周佛海所寫，並無人修改一個字或另有著作。「我們讀的和大後方沒有兩樣。中央學校從沒有日本顧問或駐在員，也無日本教授。日語是台灣人教的。授課時數遠低於英文」。其他大學，情況也差不多，只是因為處於淪陷，就變成次等國民，惡劣的錯誤政策，令學子氣憤填膺。

國共內戰開打，中共趁勢煽動，燃起了反抗烈火。首先是首都大中學生集體要求民主自由平等，反對獨裁專制，接著全國各大城市一呼萬應，演變成震驚全球的學潮。父母兄弟親戚鄰居跟著附和，變成全民運動，一發不可收拾，注定了內戰節節失敗，所謂一著錯誤，全盤皆輸。

「經濟剝削」與「經濟崩潰」

汪精衛政府治下淪陷區人民豐衣足食，商業繁榮，物價穩定，是中華民國成立以來，經濟上最好的一段時期。日本投降後的一個月，楊鵬被調到重慶受訓十個月。

楊鵬看到人民的衣食住行和經濟情況差到極點，政府的財政也壞到極點。這是可以理解的。在這樣的對比下，國幣的幣值理應低於汪政府「中央儲備銀行」所發行的「儲備券」的幣值。但是在政府「還都」的那幾天，突然宣佈：「國幣和儲備券的兌換率是一比二百」！由重慶到淪陷區的人，用一塊錢可以在淪陷區買到價值兩百塊錢的東西。這個決定完全違背了物價指數和貨幣計價的正規法則，等於是在對淪陷區兩億同胞的資產作廉價的沒收，引起淪陷區人民極度反感。後方來的人則是興高采烈，大肆揮霍，任情採購。所有聲色場所到處充滿了半生不熟的四川話，顯示他們是來自大後方的「抗戰英雄」。淪陷的一切都是他們的戰利品。淪陷區的人民用二百元對他們的一元，似乎應該是沒有話說的。

楊鵬到重慶受訓時，曾經聽到受訓學員告訴他的一則故事：其實周佛海一直和戴笠有秘密聯絡。受訓的同學，現在也住在小白宮內陪周佛海，抗戰勝利後，戴先特地派專機，把周佛海從南京接到重慶。周住進小白宮後不數日，宋子文即到小白宮會晤周佛海。主要目的是研商國幣和儲備券的兌換率。周說明他在南京發行鈔票的相對基金黃金數目和價值超過發行量。國府如有財政困難，可以考慮以一兌一。宋聞後不悅。周立刻改口說「以一兌二」也可以。宋仍不悅，旋即離去云云。（待續）