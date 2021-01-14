民進黨未費吹灰之力，就讓萊豬在1月1日開賣，象徵萊豬議題正式畫下句點。

面對顯有爭議的萊豬，蘇貞昌院長大言不慚的狂噴，跟美國人做生意就要買美國的豬。民進黨似乎在告訴大家，進口萊豬是為了更遠大的台灣利益，再扯這個無聊話題就是跟台灣過不去。但台灣跟中國的生意做得更大，卻不見綠營以現實利益的角度經營中台關係，可見蘇院長的說法並非實情！

另由獨派團體日前在凱道，隔海替川普申冤，台灣人替敗選的川普對勝選的拜登陣營說三道四、下指導棋，這氣魄大到難以想像，這個蠢勁也高到了沒有天花板，有沒有搞錯？這些獨派當然可以大聲說這是民主自由的權利，但回歸到現實面，大張旗鼓拿自己的頭撞牆，不就是非常可笑的犯蠢嗎？

惟世上犯傻的民主國家比比皆是，大概可以這麼看待，沒有節制的民主運轉百年後，最終竟轉向愚蠢。當代民主國家犯蠢似乎成了常態，蠢的程度更與民主程度成正比，無怪美國是犯傻的超級大國。

例如美國的菁英經常暢論要影響及改變中國成為自由民主的國家，3億人口的國家要去改變14億人口的國家，這不也是不自量力的犯蠢？因此，台灣堅決進口萊豬，也就是堅定的犯蠢罷了！

為何說台灣在犯蠢？前新加坡駐聯合國大使馬凱碩近日出了一本磅礡的大作，書名是《中國贏了嗎》，馬凱碩在中文譯本序中，特別給台灣一個忠告，「從地緣政治三大鐵律看小國生存之道」，第一鐵律：沒有一個大國會容許在它周邊有敵對的勢力存在，上世紀雷根總統看不順眼左派執政的小國格瑞那達，完全不在乎國際法或其屬大英國協，出兵佔領格瑞那達。當大國要剷除枕邊敵人時，沒有人阻擋得了它。今日的台灣十分有底氣的輕視中國這個大國，不就是格瑞那達的翻版？

第二鐵律：當大國必須在本國重大利益和國際關係價值之間做選擇時，他們總是以國家利益優先。台灣有許多人可能相信美國會一直支持民主的台灣對抗共產國家，但過往的歷史顯示，價值觀沒有國家利益重要。

西方國家有一悠久傳統，當重大危機爆發時，可以和不具西方價值的國家合作，對於地緣政治利益冷酷的計算，一向勝過任何道德或倫理的考量。試看邱吉爾如何與史達林共同結盟，不難想像，在大國眼中，道德與價值究竟算老幾？

第三鐵律：小國對於周邊大國地緣政治上的重要利益，必須掌握先機。對於修昔底德陷阱，稍有知識的人多已耳熟能詳，修昔底德更講過：強者為所欲為，弱者只能逆來順受。台灣的GDP不到中國的1/30，其他國防、科技、土地、人口、影響力，怎麼看台灣就是弱、中國就是強，台灣強烈反中是依靠價值？還是命中注定弱能克強？天知道台灣弱到連判斷力都斷了線！

其實馬凱碩的書是在全方位分析，中美長期的競爭，誰贏誰輸？既然是長期競爭，就一定要看誰有長期的策略！先從最淺顯易懂的數據來看，1980年美中GDP之比27689：3065(億)，美國是中國的9.03倍，2020年美中GDP之比21439：14140(10億)，美國是中國的1.51倍，40年間中國的經濟發展快速，就硬實力而言，第一階段的美中競爭，誰贏誰輸，一目了然。

馬凱碩直言，美國的發展之所以一直落在中國之後，一是美國沒有長期戰略，而中國一直是以長期戰略在規劃未來；二是美國失去了自省能力，拒絕遷就歷史的大轉向做任何戰略或結構的調整，光看1980到2020世界重心轉到亞洲，即知全世界正在劇烈改變方向，美國卻換成自動駕駛繼續走直線。三是美國相信自己在國內及國際上是天縱英明、美德過人，在此背景下，美國的戰略難道沒有瑕疵？

美國某方面已經變成跟中國清朝末年一樣的停滯與僵化，這麼說還真的有些諷刺，民主自由的長處不就是開放、自我糾正嗎？怎麼反而比專制的中國更僵化呢？其中的原因說來話長，但絕不是川普一個人的責任，除非美國人覺悟到自己絕非永遠的第一大國，而且在不久的將來就是第二大國，大概才有可能再翻身，但任何一個美國政治人物不可能這麼做，提出這個概念就是政治自殺，所以不難理解美國的下坡是難以挽回，即使拜登當選也很難回到過去，此即中歐投資協議不等拜登上任就急忙簽訂的原因。

回過來看，台灣死抱著民主價值的勇往直前，卻不知身旁的大國正在蛻變為超級大國，一心討好的超級大國卻慢慢變為衰敗的大國。台灣依然無意正視自己的渺小，始終無限放大自己僅有的籌碼，盲目地認為空洞的價值同盟，可以輕易的擊垮旁邊這個龐然大物。台灣既高估自己更錯估美國，眼看台灣漸漸步入險境，讓曾在這片土地努力拚搏的台灣人，卻又力不從心，實乃內心之最大的失落。

筆者無意批評民主自由是否是普世價值，但地緣政治的實務從來就不會以價值作為取向，從來都是依現實利益作冷酷的算計，活得下去、活得好才有價值取捨的問題，怎麼會是價值高過生存？

（作者為環球科技大學生物技術系助理教授）