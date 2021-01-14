駱駝是牧民轉場不可或缺的依賴。（作者提供）

每年在春夏、秋冬交會之際，就是新疆哈薩克牧民轉場最忙碌的時候，把成群的羊隻從山下的冬季牧場往山上的夏季牧場遷徙，或從山上牧場轉回山下牧場過冬，這樣的往返稱之為「轉場」。

轉場是哈薩克牧民家族裡的大事，所有的家當輜重都不能落下，而且要準備轉場途中長達十幾二十天的乾糧。把厚重的氈房拆卸捲成捆架上駱駝，老人和小孩隨即上馬先行，留下青壯年的漢子搬運壓後。

天山西部的牧場春早，轉場從4月桃李吐豔時就拉開序幕，這時候，連橫貫東西的高速公路都會為牧民的轉場而短暫封路，以方便羊群安全的穿越公路進入天山山谷，名氣響亮的伊犁果子溝就是牧民轉場的必經之地。

相較之下，位於阿爾泰山深處的喀納斯，因為緯度更高的緣故，春雪晚晴，牧民的轉場要在6月後才陸續展開。沒有高速公路的阻斷，所以每條進入山區的道路上，隨處可見轉場的畫面。馬馱車載，綿羊大軍浩浩蕩蕩，場面蔚為壯盛，而草原上的歲歲枯榮也隨著哈薩克牧民的轉場，春秋週而復始、生生不息。（王新偉/新北市）