辣台妹引頸期盼的萊豬終於可入台了，那位假惺惺的蘇貞昌，4日還特別跑了趟海關，說是要去「查豬」。人家餵了飽飽瘦肉精的美豬至少要等月底或是下個月才來，這位院長是在演那齣？

就算未來海關好好檢驗美國來的豬，政府卻又拒絕在肉品上標示「萊豬」正名，說是會「歧視」這些好肉品。這意味著什麼？就是民進黨政府根本「意圖使人吞毒品」。

當然就是這樣，蘇院長大可說台灣肉商沒意願進口，所以毋需擔心；然而滲入價格便宜、賣相不差，且能夠提升養殖效率的「美國毒豬」，時間一旦成熟後，就是會有取代好豬的疑慮。

在貨幣學中，有個「劣幣逐良幣」的理論，原因是對貨幣供給商而言，提供諸如黃金等良幣，與紙鈔等劣幣的計價結果沒顯著差異，且將黃金囤積起來，有利本身的獲利，一家銀行當然會發行紙鈔，當作貨幣的單位。

同樣道理，當市面上，已無法辨識萊豬與台豬的差異，且肉商能夠囤積好豬肉，賣出難辨識、價位低的萊豬，當然就會選擇釋出後者進入大宗市場；再把優質，但辨識度不高的台灣豬，留給自己吃，或轉賣給高價位買主，導致「劣豬逐良豬」的結果。

超商賣的有標示台灣豬或許沒這問題，但處理好的貢丸、水餃、肉圓、滷肉飯，就會依照這「劣豬逐良豬」的歷史必然，成為大眾的盤中飧。難道各位真相信蘇院長會每天到食品處理廠，把關萊豬不淪入加工肉品中嗎？別天真了。

說到這「萊豬」是否有毒？AIT處長信誓旦旦說「不可能」！稱所有經美國肉廠生產的萊豬，絕對「衛生且安全」。果真如此，本人倒想看看這位酈英傑三餐大啖瘦肉精。不要逼急了，這位老美欽差大人會比照陳時中般，說自己有「三高」，只能吃素的。

當官的都說，萊克多巴胺的國際標準容許值為10ppb，但蔡政府技術性修改成0.01ppm，多了些四捨五入的寬限。但不管是10ppb或0.01ppm，國際標準或台灣價值都屬政治性產物，誰的拳頭大，就可以挪動「衛生且安全」的標準。

這點，我比較相信俠醫林杰樑。俠醫已沒任何的利益衝突，生前囑咐一旦瘦肉精殘餘超過2.5ppb的標準，就會讓「男性縮睪丸、女性罹不孕，大家都有心臟病」的風險，蔡政府的容許值，是這個限度的好幾倍。

搞不好這群腦袋精得要命的美國人，硬將這堆毒豬給台灣人灌食，根本不是要賺那區區幾美元的價差，而是讓全國人民對這些萊豬中毒、上癮；日後再賣些醫療解方。各位也知道，能夠一邊丟病毒，再推疫苗的西方製藥大廠，才是深諳撈錢術的傢伙！反正漲健保也還是照吞了，畢竟有台灣價值嘛。