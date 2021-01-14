我們的總體經濟情況如何，都是由政府發布的資料得知，而這些資料有些是公務統計，有些是抽樣推估，有些是援引大數據，有些是運用計量模型預測，有些是綜合各類指標而成，估計方式容或不同，其目的卻是一致的，就是儘早讓大家了解經濟現況。

通常我們只看數字的變化，很少去瞭解眼前這個數字是怎麼來的，然而對於想深入解讀數據者來說，指標怎麼來的，就顯得非常重要，同樣衡量出口，海關統計是由廠商出進口通關而得，外銷訂單則是每月抽取四千多家樣本廠商推估而得，兩者內涵有不小的差異。

再如經濟成長率、國民儲蓄率等統計都是循國民經濟會計帳匯編相關資料而得，與此同時所公布的預測，例如今年經濟成長率3.83％則是以模型所做的預測，統計與預測意義自不相同，不可混為一談。

綜合看來，如今我國經濟指標絕大多數是抽樣推估而得，除了前面所提的外銷訂單，再如批發零售營收、工業生產指數、薪資統計、受僱人數、消費者物價、家庭收支、失業率、缺工率及生產力指數等等全是抽樣推估的數字。

不過，月前主計總處公布海外就業人數73.9萬人，既非抽樣也非單純的公務統計，而是設定海外就業者的特徵，再利用戶籍檔、入出國檔推計而得，這和每月發布的就業調查方法不同，每月就業調查係依戶籍檔為母體以分層隨機抽樣，取得兩萬戶家庭的就業情況再加以推估。

常注意失業率者一定會發現，台灣各地失業率大致平分秋色，沒有太大差別，和我們平常認知的南北差距有些出入，例如去年上半年新北市失業率3.9％，台北市、新竹市失業率皆3.8％，而台東、花蓮及嘉義市失業率為3.7％，如此看來會讓人誤以為農業縣市的就業機會多，事實並非如此，這是因為我們的就業調查係以「戶籍人口」為母體使然，戶籍設於台東，不論跑到台北、新竹或上海就業，最終這個就業人口仍算在台東，因此看各地區失業率會誤以為農業縣市的就業情況大好。

五年前勞動部官員出席嘉義市就業博覽會，引述這份就業調查推崇嘉義市失業率居全台最低，不料當時的市長涂醒哲在隨後致詞時卻說：「嘉義市失業率很低是錯覺，沒有頭路要怎麼失業？」涂市長一語中的，正中當前就業調查的罩門，以戶籍地做為母體確實無法呈現各地區的失業真相，甚至還會把海外七十多萬名就業也算到台灣地區，以致讓我們誤以為台灣有很充份的就業機會。

戶籍人口和常住人口有什麼差別？依我國2010年的人口普查會發現，我國戶籍人口2,316萬人，設籍且常住者只有1,826萬人，換言之高達兩成人口不常住在戶籍地，同樣，常住人口裡也有兩成未設籍於常住地。舉例來說，台北市、新北市及桃園市三地常住人口就比戶籍人口多40萬人，而彰化、南投、雲林、台南、屏東與花蓮六地常住人口卻比戶籍人口少了40萬人。此外，戶籍設於台灣而常住於海外者也高達60萬，這些數據說明了以戶籍人口為母體的就業調查真的會產生「錯覺」，非但會把到北部工作的人數算到中、南部，還會把赴海外工作者算進國內。

自2000年以來隨著海外就業快速成長，負責調查就業的主計處第四局已察覺以戶籍人口做為母體確實不妥，也著手研擬以常住人口推估的可行性，惟歷經五任局長仍未能使其落實，然而可喜的是，海外就業三年前終於在千呼萬喚中對外公布，惟較之海外就業更為重要、更為根本的調查母體問題，迄今依舊猶抱琵琶半遮面，隨著人口向都市的流動，全球化就業的跨國移動，改以常住人口為母體的推估方式已不宜再拖。

與此同時，十年一次的人口普查相關作業正在進行，人口普查是我們目前唯一可獲得常住人口的重要資料來源，國勢普查處（原主計處第四局）應乘此難得的機會著手建立以常住人口為母體，以改善日後就業調查，讓我們的就業、失業更能反映國內實況及各縣市的實況。

統計學家墨爾（David S. Moore）曾指出：「統計就是從數據中獲取資訊的科學，然而資料會變，人會變，事物會變，對同一個體多次度量也會量出不同的結果，所以我們從資料得出的結論也並不是完全確定的…顯然，資訊的品質取決於數據的品質。」數據的重要於此可知，若最原始的數據有盲點，隨後縱使運用再好的統計方法去修正，恐怕也難以自其中獲得足夠正確的資訊，如果我們的就業調查不儘速改以常住人口為母體，則我們實在無法期待這些推估而得的失業率、就業人數能反映國內的就業實況，雖然改換母體是浩大的工程，但是早晚得做，我們期待現任的普查處處長陳憫能在歷任局長所建立的基礎上，完成這一使命。