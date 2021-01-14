前衛生署長楊志良的大炮性格，顯然又為他帶來口舌之非，對於桃園某醫院醫師插管疏失染疫，他說自己若是院長就開除這位醫師，沒想到引來眾多非議，有的說他不曾插管不知道高度危險、有人說他不體諒第一線醫護人員的辛苦與危險。這些攻擊楊志良的人都沒有回答眼前防疫破口的危機。

靜下心來撇開1450思考，楊志良指出一個已經發生，且重要的防疫破口：機師、空姐、第一線醫護人員都屬防疫高風險族群，陳時中身為中央流行疫情指揮中心的指揮官，難道不應該以更高標準約束他們的疏忽行為嗎？

這次醫師染疫事件，造成疫調困難與複雜，絕對不是一般老百姓體諒不體諒醫護人員辛苦與危險的問題，而是又一次發生可以避免卻因個人疏忽造成疫情破口的風險，醫院的院內感染加上可能的社區擴散，比紐籍機師趴趴走還更嚴重。要不是陳時中祭出航空公司不懲處就減航班的重罰，長榮航空會把這防疫破口當一回事而開除機師嗎？同理，醫院的防疫破口亦然。

輿論先別急著跟著1450罵楊志良，楊志良非但不是不體諒第一線的醫護人員，只要陳時中做出警惕性的要求高風險族群提高防疫標準，不就可以守護台灣得來不易的防疫成果嗎？如果沒有楊志良重炮批評，這個防疫破口會改變嗎？目前還沒有。