快人快語的台北市長柯文哲昨受訪，爆料先前訪日時，前日相安倍胞弟岸信夫透露，蔡英文首屆任期時曾向允諾日本引進核食，但沒想到遇到公投不辯護，讓日本人很不悅。對照允諾美國萊豬換外交，蔡政府對美日外交不僅失分，治國理政更是失衡。

國際關係的確是門交易的藝術，有得必有失，但絕不應拿原則做交易。美國總統川普為抗中，打「台灣牌」順風順水，台灣因此獲得美國前所未見的支持，舉凡軍售、參眾兩院通過挺台法案、國務院接觸等等，都讓台灣感受美國施予的「殊榮」。但這恐怕是台灣拿民眾的健康做交易的成果。

萊豬連美國許多州都不吃，大陸也不進，原因就在於即使科學檢測仍讓人無法盡信。蔡政府拿人民生命安全如此重大原則做交易，不就是為了所謂的「台灣能見度」，並獲取美台間實質利益。但這政策顯然被打臉。美環保署長惠勒、駐聯大使克拉芙特相繼取消訪台，美貿易代表萊海澤且從未與台談及雙邊貿易協定，「因為不是優先選項」，且明指萊豬進口與貿易談判無關。台灣明白是賠了夫人又折兵。

核食不也如此？蔡英文允諾核食入台，著眼點顯然意在口口聲聲要加入的CPTPP（《跨太平洋夥伴全面進步協定》）上。CPTPP是全球標準最高的貿易協定，但在大陸表明願加入，美新總統拜登也可能捨川普過去單邊主義作風表明加入之際，台灣還有機會嗎？如果有機會，台灣經貿單位不會坦承「現在只是表達興趣階段」。

對美，以萊豬換BTA，證明失敗了；對日，還想用核食換CPTPP，能成功嗎？蔡政府捨近求遠，不願與大陸合作，但國際間講究的是現實，除了拿國人健康作交易，台灣還有什麼籌碼可付出？