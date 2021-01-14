北部某醫院爆發醫師及其護理師女友確診新冠肺炎的案例，這既是院內感染，也是本土個案，照顧確診病患的醫師，防護工作理當滴水不漏，卻依然感染病毒，其疏漏環節至今未查明，證明再嚴密的防護也可能有破口。同樣的，台灣以境管和隔離為主的防疫對策，狀似嚴密，實則隨時有破口的風險。大家不要因為過去防疫成功，就盲目地相信疫情不會在本土爆發，而是要以本土必然出現疫情的設想，來作更好的防疫準備，危機時刻，政府更要有新思維、新對策，讓人民安心。

政府有責任讓人民安心

這位醫師和護理師女友在發現確診前，曾在醫院內、賣場、咖啡館和學校活動，匡列464位醫院接觸者，初步採檢皆為陰性，但這也可能是有些感染者還在潛伏期，醫院1200名員工也要全部普篩。其實，由於醫院人來人往，病毒傳播機會大，本來就是高危險區，台大兒童醫院院長黃立民去年就預言入冬會爆院內感染，如今不幸成真，疫情是否擴散，大家只能忐忑等待揭曉。也許能像紐西蘭機師的女性友人，最終感染沒有進一步傳播，但台灣不能在僥倖中過日子，必須料敵從嚴，因為危機迫在眼前。

第一個危機，是近來國際第二波疫情大爆發，且出現傳播力更強的英國與南非變種病毒，更有4例已經進入台灣。全球9千萬人確診，近200萬人死亡。日本、馬來西亞都進入緊急狀態，大陸封閉石家莊等3市。全球病毒如狂潮般在台灣周圍洶湧，台灣的防線恐怕遲早會有被攻破的一天，問題是我們對那一天準備好了沒有？《紐約時報》坦率指出，台灣光靠鎖國不是長久之計，的確點出了我們把境管和居家檢疫當成唯二的武器，防衛力太過脆弱。

第二個危機，是台灣篩檢太緊縮。擔心有隱形社區傳染的民眾如果發燒咳嗽，為避免感染家人希望篩檢卻不可得，必須符合有旅遊、接觸史及症狀等特定條件，經醫師評估核可後始得做篩檢，且自費篩檢費用高達7000多元，比大陸100多人民幣高了一大截，比韓、星的4000多台幣也貴不少。指揮中心堅拒普篩或多做抽樣廣篩，更拒絕入境全篩，理由是篩檢很貴，卻忘了政府為振興券、旅遊補助和宣傳台灣防疫好棒棒花了多少錢。政府有責任讓人民安心，若想確認有無感染以保障親友安全，自然應予以補貼與方便。

返鄉潮讓防疫危機四伏

台灣的篩檢能量遠遠不族，不要說上百個，就算爆發幾十個本土個案，要篩檢所有接觸者恐怕就難以快速完成，病毒篩出來與傳出去的時間差，會形成防疫的破口，甚至讓疫情一發不可收拾。本月10日大陸河北石家莊對1300萬人進行強制檢測，篩出364例，這樣的迅速而大量篩檢能量，我們恐怕連百分之一都不及。現在大陸篩檢已經走向市場化、電商化，民眾可以在手機下單，和醫院預約好就能去篩檢，南韓也有篩檢得來速，台灣的篩檢能力明顯不足。

第三個危機，是即將來的農曆春節。台灣將迎來大舉湧入的返鄉民眾，這些人來自世界各地，包括災情慘重的美國和有變種病毒的英國。平常來台大概上千旅客，返台過春節的人卻是以萬為計量單位，要說沒人帶著病毒，根本是不可能的。這些人都要進行居家檢疫，15日起居檢規定更嚴，要一人一戶，很多家庭做不到，但防疫旅館短缺，而且價格頗貴，14天住下來要失血好大一筆。現在指揮中心協調到17000間，也還是遠遠不夠。此外，管理防疫旅館人手夠不夠，能不能嚴密管理，有沒有偷溜出門，都攸關病毒防線。加上春節拜年回娘家聚餐互動頻繁，更便利於病毒傳播，就防疫來說，真是危機四伏。

所以說，讓大家能更方便、更廉價地接受快篩，不是更能補強居檢隔離的疏漏嗎？政府可以更快發現感染者，更精準掌握病毒在社區傳播的動態，更有效地防堵疫情，民眾也能得到安全與安心。國際疫苗出貨量不如預期，估計台灣最早春季才能拿到少量，大概僅有醫護人員可打，下半年有多少人打得到很難說，而病毒肆虐日益嚴峻，台灣的防疫真的要上緊發條，先從方便篩檢做起吧！