展望2021，台灣的成長機會特好。

首先從covid-19 新冠病毒疫情展望2021。西方等國疫情嚴重，到1月14日為止，全球已知新冠病毒感染者超過9230萬 、死亡人數超過198萬，影響經濟甚深，CNN稱美國經濟受到永久性負面影響。西方G7的死亡人數迄今各約：美國38.5萬、英國8.4萬、義大利8萬、法國6.9萬、德國4.4萬、加拿大1.7萬、日本4000，醫療系統超負荷，經濟惡性循環，GDP成負增長。

有美國媒體說，「川普總統把美國打垮了，疫情把西方打垮了」，令人扼腕痛心。疫情確讓西方百業蕭條，生活品質下降，為近百年來所未見，至少暫時是如此。但對台灣與大陸等眾亞洲和非洲經濟體而言，這卻是追趕經濟和民生的新機會。台灣和大陸的抗疫超前，都經歷疫情考驗而更強，疫情對台、陸2021成長的機會，相對相等，無分優劣。

從GDP成長率展望2021: 世界銀行最近預測，2021世界GDP將成長2.7％，並稱 「2020，疫情席捲全球，中國是世界唯一實現經濟正增長的主要經濟體。」台灣、香港、新加坡的GDP在世界GDP排名高達第20多位，台灣也是亞洲四小龍唯一實現經濟正增長的經濟體。台、陸的GDP成長率都世界居首，因此GDP的增長對台、陸2021成長的機會，相對相等，也沒優、劣勢可分。

再從國際競爭環境展望2021。以美國為首的西方價值觀是以基督教義與英語文化為中心的優越至上，絕不允許被超越的價值觀，近百年來已根深柢固。但新的情況是，大陸現在已成為世界第二大經濟體，是世界最大貿易國與工業國，被西方視為主要威脅和競爭對手，所以處處設防，圍堵抵制大陸的興起。

而台灣雖也是西方的競爭者，卻因經濟規模相對較小，例如台灣、香港、新加坡各自的GDP不到大陸的4％，而且四小龍基本上是按西方的價值觀辦事，其媒體報導言論也多以西方的價值觀為本。所以台灣不僅不被西方視為威脅，還可能是幫手，在目前國際競爭環境中，台灣所受西方的單位阻力比大陸小很多，因此2021成長的機會，台灣比大陸有優勢。

不過大陸對西方的圍堵抵制對策已漸奏效，從一帶一路、東歐專列、重視亞洲、歐洲、東盟，到主張互為生命共同體，美國已不再是中國的最大貿易國，有許多中、外媒體預測稱，大陸在今後十多年內，將成為全球GDP最大國，果若如此，到那時，西方的優越價值觀將被西方所謂「如果打不過你，就參加你」的現實觀取代。到那時，西方將意識到與中國互為無法分割的生命共同體而非威脅。到那時，台灣、大陸對西方的單位重要性將相同，而不再有優、劣勢之分。

換言之，台灣對大陸的相對優勢，就在今後這黃金十多年裡，宜善予因應把握。

（作者為太空工程師）