去年此時我曾寫過一篇文章〈一月的啜泣〉，當時新冠肺炎剛起，中國疫情大爆發，小年夜武漢封城，接著是廣東、溫州都成重災區，每天感染和死亡人數都增加3成以上搶口罩已成日常。那時還不知是否會蔓延世界，而今世界已染疫近9230萬人，是台灣的4倍人口，死亡近200萬人，兩者仍快速增加中。

雖然世人已對這些數字麻痺，但是想100萬死亡人數，就是100萬個家庭的破碎，、加上親戚、朋友、同學，被影響人數達到數千萬。而9000萬確診人口裡，大部分都留後遺症，如呼吸困難、腹痛等。半年內能夠復原已很幸運，有的人可能持續終生，又將影響家庭，朋友等。

2021年應該是個康復年，不管個人、家庭、國家，生活都應該是個節制年。表面上節制和現代價值觀（強調生命力一夕用盡，只要我喜歡等）脫節，其實中外智慧都看重節制。基督教把節制定為聖靈的9種果子，與仁愛、喜樂、和平同列，古希臘城邦鑒於權力容易使人腐化，因此提倡4種美德：智慧、勇敢、正義、節制，其中「節制」是平衡其他3項美德的重要特質，也就是通過節制，才能實現正義、勇敢、智慧。中國文化裡也強調節制，不走極端，中庸之道天下之大本也。孟子說：「人之情無節則流，故長幼貴賤莫不為之節制。」

為什麼要節制？世局今年可能更急速崩壞，世界目睹今年1月示威者長驅直入美國國會，造成4死悲劇，中國控制了8個月疫情，平空又再起，台灣疫情算是控制得宜，但蔡政府對萊豬進口及眾多政策的一意孤行，有比政黨輪替前國民黨的專制過之而無不及。

近來唯一的好消息是疫苗發展成功，美國已經有900萬人注射第1劑，65歲以上的人這個月也可逐步施打第1劑，預計今年7月可以達到2億人注射的目標。但是兩劑疫苗最好保護效力要達到90%。

2020是愁雲慘霧的一年，雖然才長1歲，相信很多人覺得長了10歲，頗有滄桑之感，病毒不可禦，王公貴族、平民百姓，只要與人接觸就有機會被感染。2021年雖然展現希望，但是仍然必須謹慎應付病毒，乃至政治、社會、經濟各種局面。

首先，縱使打完疫苗，仍然不能掉以輕心，要戴口罩、保持社交距離，綜合專家估計，如果疫苗注射一切順利，世界秩序也要到明年底才能恢復正常。

全世界仍在隔離中，很多國家還加強了防疫措施，最新美國還大力加強措施，從1月26日起，所有入境美國的航空旅客，都必須提出新冠肺炎檢測陰性的證明。入境3天到5天內再檢查一次，再實施5天的隔離。因此到國外旅行也是危機重重。

去年，股票市場飛漲，但實際經濟表現卻是負數，最主要原因仍是各國為了紓困大撒鈔票，全球去年投入約18兆美元救經濟，幾乎等於美國全年GDP總額，因此股票市場今年終將大幅調整，此時投資者應該保守，切勿追高。美國多家投資銀行已經一再強調世界股市已經估值過高，有泡沫之虞。又因為貨幣寬鬆，今年通貨膨脹率必然升高，所以消費者也不要急著報復性消費，非必需品可以延到明後年買都可以，應要加強儲蓄。

世界經濟還有個危機，是去年很多原本應該中立公平的機構紛紛跳下去救災，如美國聯準會和各國中央銀行應該是獨立機構，不能聽命總統及任何人，以確保公正性，但這些機構如被美國股市挾持，他們不單買公債、ETF（指數型基金），還買個人及企業債，購買的標的是哪些企業？購進準則是什麼？是否有公正機構評估都不能公開，這些地雷將來都會一一被引爆。

兩岸關係更需要兩岸領導人節制，大陸應減少戰機騷擾台灣領空，蔡政府也應謹慎發言，訂定對陸友善政策，辣台妹形象只能用在選舉一時，不能長期使用。