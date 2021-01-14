這幾天，恐怕是相信美式民主的人最難熬的幾天，美國國會被暴民占領，是過去多少人想都不敢想的事，如今卻就出現在標榜制度優越、重啟冷戰的美國，能不令唯美國是瞻的台灣尷尬？當然，對於民進黨，日子其實也沒外面想的難熬，台灣對大陸的貿易依存度上升到43.8%，都可由此推出大陸比以前更需要台灣的神邏輯，這次美國國會被占說不定還可硬拗成川普學太陽花沒學好，台灣因此可以更為驕傲呢！

但如果撇開較率意的反應，回頭看這件事的嚴肅影響，恐怕就是美國民主神話的破滅，以及給大陸制度自信打了一劑強心針。

在東西嚴峻對峙的年代，制度優劣是兩方攻防的焦點，而這制度的對抗若要溯源，可以上推至19世紀西方資本主義與共產主義的對抗，爾後一段相當長的日子裡，絕大多數的知識分子、政治人、革命家都認為制度之間存在著絕對的優劣，一佛一魔，只要制度改了，社會的一切就都沒問題。而90年代蘇聯解體與第三世界的革命，發展更就如法蘭西斯‧福山所自信的：歷史將終結在西方的民主制度之下。

然而，先不說這些制度的崩潰並沒明顯帶來更好的世界，就說金融海嘯席捲全球時，大陸挺了下來的事實，也讓識者開始從更廣垠的向度來看待制度這件事，也因此這幾年連福山都將「治理能力」放在他評量制度好壞的首位。在中國與西方的競逐中，最近他的用語是「輸的不一定是西方」，語氣與寫《歷史之終結與最後一人》時，不可同日而言。

面對新形勢，西方秀異的知識分子有如此改變，相對的，大陸這些年來的制度自信也明顯增加，這種發展，很值得有心人審視。過去東西對抗時，靠著鎖國，統治者可以盡說自己好話，現在要與全球往來，大陸的菁英，尤其是經濟菁英，都有豐富的國際經驗，他們竟日往來於兩種制度之間，如果連他們也對大陸有制度自信，那就不同了。而這也正是說，台灣只以西方民主（許多還是口頭的）想在兩岸間占有制高點，往後不僅少有效用，所反映的，恐怕更多是一種無法正視現實的鴕鳥心態。

說正視現實，其實大陸這40年來的改革開放就是一種正視現實，你不正視現實就被現實淘汰，改革開放就是要面對全世界，在全世界的眼光中你必須能解決自己的困境，甚而發揮自己的優越性。而在蘇聯解體後，如何體現「中國特色社會主義制度」的優越性，其實正是大陸最核心也最棘手的問題。

在此，問題的緩解乃至解決，是在一件件事件中逢山開路、遇水搭橋，從實踐中摸索而得的，所以大陸在應對事務上其實比許多人想像的更為務實。當然，單單事件的解決還不足以支撐自己的制度自信，仍得有理論支撐。

我在一次兩岸的論壇中，就看到一位年僅30左右的政治學博士，娓娓道來他們所分類的當前世界上14種制度，並多少提到了各個制度的長短，儘管在這長短的比較中，還可以看出某些以主觀論點選擇證據來貶人揚己的局限，但這等鋪陳相較於美國國務卿蓬佩奧那回到冷戰時二元分割的陳述，以及台灣跟著退回到過去反共時代的口號，一進一退間，台灣所標持的，恐怕與事實的發展是愈離愈遠。

說事實發展，一個不能忽視的事，是科技的進步改變了人類生活乃至思惟、互動的方式。換句話說，有許多新生的問題讓你無法只守著過去一種近乎「先驗式」的制度信仰來解決，也所以，相對於過去二元對立式的制度思考，就更該對不同的制度保持開放、探索的態度。而在此，「如實」看待大陸菁英的制度自信，恐怕是必須踏出的第一步。

說制度自信，有件事可以在文末提到的，是對於香港的反送中，為何大陸竟日出入於國際，甚至就在香港、深圳來來往往且留學於英國的菁英，絕大多數都是反對的？這恐怕不只是大陸愛國主義教育成功或既得利益所致，而媒體政治正確式的報導卻使台灣人幾乎都沒能看到這一面，這點，實在值得深思。

（作者為文化學者）