去年12月31日，行政院綜合業務處在院會報告，振興三倍券等5項相關振興措施，共帶動1155億元消費。隔天元旦，國發會主委龔明鑫公開表示，推估三倍券加計國旅、農遊券、藝Fun 券等措施，經濟效益達1790億元。1月11日，蔡英文總統接見全國商店傑出店長時，便援引龔主委的1790億說法，宣稱振興三倍券等措施效益強大。

同樣的事，不到一天就膨脹了55％，從1155億吹噓到1790億。蔡政府煉金有術，一夜致富，憑空多了635億。相較於行政院綜合業務處較紮實的圖表、數字，蔡總統與龔主委的1790億，是漫天喊價，數字灌水為了遮羞。

三倍券輸給馬政府時期的消費券。2009年發的消費券，第一天領取率便有90％，第一周的領取率為95％，最終領取率是99.4％，而三倍券的總領取率為98.35％。三倍券，發放方式複雜，2月提議，到7月中旬才發放，有很多人上網登記，最終仍領取實體券，三倍券行政效率低。

根據行政院綜合業務處的數字，1155億的效益中，三倍券占了1000億，國旅、農遊券、藝Fun券等，效益為155億。該處沒有指出的是，為了這155億的效益，政府就支出了82.21億的遊客補助、12億的藝Fun券、12.5億的農遊券，以及直接給旅遊業者的68億紓困，再加上直接發給餐飲、會展等服務業業者的紓困金額，政府投入超過220億，得到的經濟效益是155億。了尾仔囝才搞得出此等行徑。

觀光局或許辯稱，上述的68億紓困與82.21億的補助，有部分重疊；就算把直接給旅遊業者的68億紓困都扣掉不算，政府直接投入的至少也有152億。還別忘了，政府協助交通與觀光業者，在去年上半年便融資貸款733.8億元，這是政府擔保，把錢從金融部門搬移、挹注到旅遊部門。在733.8億的助攻下，152億元換到155億的所謂經濟效益，等同完全沒有振興經濟、刺激消費的效果。

國旅、農遊券、藝Fun券，五花八門而沒效果，就是因為太繁瑣。在這之前，為了刺激消費，蔡政府早已推過夜市券，因為民進黨曾批判馬政府推的消費券，替代性消費比例太高、刺激消費有限、對於提振GDP的百分比低，所以民進黨政府把夜市券搞得超複雜，只能在夜市消費，只能在旅館領取。現實是，到夜市消費的大宗是騎摩托車去的，而不是過宿的外地旅客；會住旅館的，未必會到夜市去，就算到夜市去，也是本來就會進行的消費。夜市券弄成想到夜市逛的領不到，領到的不會到夜市，或者只是拿來吃飯，夜市券領取率只有7成，政府掏錢送人，有3成被丟在水溝裡。

後來的國旅、農遊券、藝Fun券，乃至三倍券，都只是失敗的夜市券的擴大版。蔡政府知道夜市券出了大問題，死不認錯，不願回過頭來照抄馬英九政府的消費券，所以各種券琳瑯滿目，手續繁瑣，效果奇差。

何況，若不是輿論與國民黨立院黨團強力要求發錢給全民，蔡政府還停留在藝Fun券的階段，仍在斟酌到底體育賽事是否適用，三倍券還不見影。

國民黨與輿論堅持的全民給錢，逼迫民進黨政府催生了三倍券；三倍券效率差，造成了「三倍券之亂」，如今竟成為民進黨政府口中的傑出政績。三倍券已過期，等著民進黨給個交代，當初民進黨批評國民黨的消費券替代消費率過高，此次的三倍券，替代性消費就低嗎？民進黨批評國民黨消費券提振GDP有限，大家正等著看，民進黨將如何炮製出一個漂亮的GDP百分比，蔡政府會透過哪些參數的更動、模型的修正，把數字鞭打成他們的期望值。

新年新氣象，民進黨政府一夜之間，就讓1155億長大成1790億，數字遊戲才正開始。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）